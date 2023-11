El Cross de Valonsadero encumbra a Kwizera y Amebaw

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Sol, calor y miles de deportistas dejaron una estampa imborrable en el XXIX Campo a través internacional de Soria. La gran afluencia de personas al monte Valonsadero ofrecía imágenes propias de actos festivos de la ciudad de Soria, además, aportando un colorido especial gracias a las indumentarias de los casi 200 clubes representados en el Campeonato de España de la modalidad por clubes. El ambiente atlético, el nutrido público, hicieron que cada salida, que cada prueba fuese especial, si bien, los platos fuertes de la jornada fueron el desarrollo de la competición internacional y del Campeonato de España, con victorias para el burundés Rodrigue Kwizera (25:34), ganador en 2021 en Soria, y la etíope Likina Amebaw (29:42) sobre los 9 kilómetros de recorrido. Mientras que, en el Nacional de clubes, dominio del Playas de Castellón tanto en categoría femenina como masculina.

Cabecera de la categoría femenina durante el Cross de Valonsadero.GONZALO MONTESEGURO

La competición masculina se decidió en una apasionante recta de meta, donde la velocidad punta de burundés Kwizera fue determinante para batir al keniata Hillary Chepkwoni, en uno de los desenlaces más espectaculares de la historia de la cita.

Todo ello, después de que la prueba discurriese en el primer giro con mucha igualdad, con Ouassim Oumaiz intentando controlar de inicio la carrera y un pelotón de decenas de unidades, que se convertían en una gigante serpiente multicolor en la verde pradera de Valonsadero. No sería hasta la tercera vuelta cuando la carrera iba a empezar a romperse, con 10 corredores en cabeza: Kwizera, Oumaiz, Kiprotich, Chepkwoni, Hassaous, Kifle, Kibrom, Fifa, Paniagua y Ndikumana.

Después de 20 minutos de intenso esfuerzo y calor, la cabeza de carrera se reducía a la mitad, con Oumaiz, tremendamente generoso y ambicioso, junto a Kwizera, siempre bien colocado, Chepkwoni, Kiprotich y Kibrom. El nivel de los favoritos era tan alto, que ni si quiera el último repecho iba a ser determinante, con un pulso final de dos, Chepkwoni y Kziera, con victoria trabajada hasta el último centímetro para el burundés. El primer español sería Oumaiz, tercero.

Agónica llegada a meta.GONZALO MONTESEGURO

En la carrera femenina, la victoria también fue relativamente ajustada, donde la velocidad punta de Amebaw fue determinante para superar a su gran rival, su compatriota Asayech Ayichew, en la parte final del circuito.

A diferencia de la prueba masculina, las mujeres no tardaron en romper la carrera, y a los tres minutos de acción, ya comenzaban las favoritas a abrir brecha, con Amebaw, Lucy Mawia, que como ganadora de las dos últimas ediciones partía por derecho propio en la condición de favorita, Alessio Zarbo, Valentina Gemetto y Asayech Ayichew. Sin embargo, las españolas, con Irene Sánchez Escribano a la cabeza, tenían piernas y ganas de no dejar que la carrera se fuera, neutralizando a las escapadas y conformando un grupo más numeroso, de diez, donde también aparecía Carolina Robles y Marta García, entre otras, mientras la local Marta Pérez, una Cristina Espejo que iría a más, y Cristina Ruiz trataban de no perder su estela. Aunque el grupo iba a perder tres unidades, quedándose con siete atletas con opciones de victoria.

Asayech hizo el cambio de ritmo demoledor que iba a acelerar el desenlace en la última vuelta, Amebaw se iba tras ella, pero siempre dejando hacer, mientras por detrás, Gemetto hacia de puente con las españolas. Solo cuando Amebaw tenía controlada a su rival, hizo el cambio final para llevarse la victoria con autoridad y llevarse la victoria en Soria. Marta García, cuarta, sería la primera española.

El Playas de Castellón, dominador

El Playas de Castellón fue el gran ganador del Campeonato de España de Clubes de campo a través, merced a las victorias tanto en hombres como en mujeres.

En hombres, Rodrigue Kwizera, ganador de la prueba, junto a Sergio Paniagua, Thierry Ndikumwenayo, ganador en Soria en 2022, y Abderrahman El Khayami daban la victoria a su equipo con 19 puntos, por delante de Bikila (43 puntos) y Cárnicas Serrano (70).

En el caso femenino, el Playas ganó con 23 puntos gracias a Amebaw, Cristina Espejo, Blanca Fernández y Laura Santos. Mientras que la plata sería para Bilbao Atletismo con 24 puntos y, tercero, Valencia Club Atletismo con 60 puntos.

Y cómo no, en el relevo mixto, victoria para el Playas de Castellón, segunda plaza para el Scorpio 71 y tercera, para el Atlético Salamanca.

Amebaw, con fiebre

La ganadora femenina Likina Amebaw explicaba estar especialmente feliz tras la victoria, después de haber superado un pequeño proceso febril. “Pensaba que no iba a estar bien, pero he corrido bien”. Todo ello, en una jornada marcada por el calor, algo que no le importaba demasiado. “Me gusta correr, no me importa si hace calor o no”, valoraba. Además, explicaba que en los últimos metros se concentró en estar cerca de su rival para intentar superarla al final. Por último, reconocía que no fue fácil la victoria porque su compañera era “muy fuerte”. Por su parte, Kwizera, se mostraba satisfecho de volver a ganar en Soria, dos años después. “La carrera ha estado muy bien, he logrado ganar y estoy feliz. Ha sido difícil ganar porque había mucho nivel atlética” si bien “he sido el más rápido en los últimos 300 metros”.

Palmarés masculino

1994 Tijani Rahmanui, Marruecos 1995 Manuel Pancorbo, España 1996 Omar Errachidi, Marruecos 1997 Million Wolde, Etiopía 1998 Laban Kipkemboi, Kenia 1999 John Kosgei, Kenia 2000 Salim Kipsang, Kenia 2001 Tom Nyariki, Kenia 2002 Charles Kamathi, Kenia 2003 Benjamín Limo, Kenia 2004 Zersenay Tadesse, Eritrea 2005 Boniface Songok, Kenia 2006 Ali Abdallah, Eritrea 2007 Joseph Ebuya, Kenia 2008 Leonard Komon, Kenia 2009 Gebre Gebremariam, Kenia 2010 Joseph Ebuya, Kenia 2011 Vicent Kiprop, Kenia 2012 Emmanuel Bett, Kenia 2013 Dickson Huru, Uganda 2014 Timothy Toroitich, Uganda 2015 Timothy Toroitich, Uganda 2016 Timothy Toroitich, Uganda 2017 Jakob Kiplimo, Uganda 2018 Jakob Kiplimo, Uganda 2019 Maxwell Rotich, Uganda 2021 Rodrigue Kwizera, Burundi 2022 Thierry Ndikumwenayo, Burundi 2023 Rodrigue Kwizera, Burundi

Palmarés femenino