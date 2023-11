Toribio elogia al Grupo Herce: "Estamos preparados para jugar en Europa"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Alberto Toribio es un entrenador feliz y orgulloso del trabajo que está realizando al frente de este euro Grupo Herce, que ya piensa en los octavos de final de la Copa CEV ante el Chenois Suizo, aunque antes tendrá que lidiar con los compromisos de la Superliga ante Cisneros Tenerife este sábado y dentro de una semana contra Unicaja Almería. Como 'un niño con zapatos nuevos' y haciendo partícipe de los éxitos celestes a todos los integrantes de la entidad: "Como equipo y como club estamos preparados para jugar estas competiciones europeas".

El técnico se refería al choque contra la Vojvodina e indicaba que "estamos contentos por el resultado de un partido más difícil de lo que pueda parecer. El primer set y el segundo nos costó mucho". Y es que el Grupo Herce tuvo que apelar a sus grandes finales de cada set para llevarse las dos primera mangas ante los serbios. "Supimos buscar nuestra oportunidad". Esta solvencia a la hora de jugar los puntos decisivos no es fruto de la suerte ya que Toribio reconocía que "los finales los trabajamos mucho en cada uno de los entrenamientos". ¿Qué porcentaje de 'culpa' tiene el carácter del entrenador en el acierto en los momentos clave? Toribio se quitaba méritos y señalaba que "es el carácter de los chicos más que el mío. Mi labor es que sigan concentrados en el momentos importantes".

Todos los efectivos del Grupo Herce rayaron a una gran altura ante los balcánicos, aunque el preparador pucelano quiso destacar a uno de sus hombres menos habituales como Luke Belda, que con su saque "rompía el primer set". Toribio reflexionaba sobre el receptor catalán en relación a la gran labor que está realizando en la presente campaña. "Me da rabia no pode meterlo más en la rotación porque es cierto que está para jugar más minutos. Lo que pasa que es que los otros dos que están jugando en su puesto lo están haciendo muy bien. Me pasa lo mismo con Davi Tenorio, pero la temporada es muy larga. Luke Belda es un gran currante y seguro que será una gran jugador y si es en Soria mejor".

Otro nombre propio fue el de Álex San Martín, que jugó los puntos finales del partido ante la Vojvodina en lo que fue su regreso tras lesión. "Sigue en proceso de recuperación y lo metimos de manera testimonial por el gran trabajo que ha realizado para poder llegar a esta eliminatoria", explicaba el pucelano.

Toribio se refería al próximo obstáculo en la competición europea y sobre el Chenois suizo indicaba que "en estos momentos sólo sabemos que tiene en sus filas a Ignacio Sánchez, colocador que en su día jugó en Soria". El técnico de los celestes sí apuntaba que es un club "histórico en el voleibol suizo y que está habituado a jugar en Europa".

Sobre el orden de los partidos de estos octavos de final jugando primero en Soria y después de Ginebra, Toribio no escondía que "hubiera preferido que la vuelta fuera en Los Pajaritos. Pero tenemos que pensar en ganar como locales y soñar con pasar de ronda". El encuentro de ida se jugará en Los Pajaritos el 13 de diciembre a las 20.00 horas y el de vuelta se disputará el día 20.

En la comparecencia de prensa de Toribio quedaba en un segundo plano el duelo de este sábado de la Superliga ante Cisneros Tenerife, un enfrentamiento también importante para seguir en lo más alto de la clasificación. "Que sea un recién ascendido y sea quinto habla muy bien de lo que son capaces de hacer".