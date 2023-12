El Grupo Herce pierde ante Chenois y está obligado a ganar en Suiza (2-3)

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria tendrá que ganar en Suiza la próxima semana si quiere seguir con su andadura en la Copa CEV europea. Los celestes morían en la orilla en uno de esos partidos que hacen afición y que se decidía en el ‘tie break’ por un agónico 20-22. Hasta cuatro bolas de partido tuvieron los de Alberto Toribio, que a la finalización del choque no se mostró muy de acuerdo con algunas de las decisiones arbitrales. Era la primera derrota de la temporada en Los Pajaritos. El Grupo Herce perdía la primera batalla de los octavos de final, pero la guerra sigue abierta y en Ginebra tirará de carácter y de garra para pasar a la siguiente ronda. Los parciales del choque fueron los siguientes: 25-23, 21-25, 18-25, 25-19 y 20-22.

Un parcial de 0-4 puso emoción a un primer set en el que el Grupo Herce siempre fue por delante en el marcador ante un Chenois un tanto irregular, capaz de lo mejor y también de lo peor. Los sorianos pronto tomaron una ventaja cómoda de tres o cuatro puntos con un juego sin fisuras y en el que la dirección de Lucas Lorente una vez más iba a ser brillante. Por el centro y por las alas los celestes estaban siendo superiores a su rival, que no acababa de entrar en el partido. Lo suizos no estaban finos en el saque, por el centro sufrían y su opuesto Maciel no tenía el protagonismo esperado. Kordas y Djokic estaban siendo los mejores de los visitantes. Con el 23-19 el set inicial parecía resuelto, pero ese parcial de 0-4 dio vida a Chenois, lo que obligó a Toribio a pedir un tiempo muerto. Dos buenas acciones en la colocación de Lorente con remates de Flores y Cunha decantaban el set para los locales por un apretado 25-23.

Chenois subió el nivel en el segundo set o también se puede decir que mantuvo el rendimiento del final de la primera manga para empatar el partido. Los helvéticos en esta ocasión fueron los que dominaron el marcador desde el primer punto hasta el 21-25. El saque suizo fue más intenso y ello complicó la colocación de un Grupo Herce que siempre iba a remolque hasta un 10-15 en el que los soriano iniciaron la reacción. Los celestes llegaban a los puntos finales con todo por decidir, aunque en esta ocasión el rival mantuvo el pulso amparado en una gran colocación de Ignacio Sánchez, en la defensa espectacular de Del Valle y en los remates inapelables de Djokic. El set era para Chenois, que ahora sí que demostraba su calidad sobre el parquet de Los Pajaritos.

El Chenois volaba, le salía todo en cada uno de los apartados del juego, mientras que el Grupo Herce estaba totalmente desconocido. Los sorianos se mostraban impotentes ante el acierto casi infalible de su adversario y en un abrir y cerrar de ojo lograba una renta de cinco puntos que eran una losa para los locales. Toribio pedía varios tiempos muertos pero era imposible meterle mano a los de Ginebra. Djokic seguía a lo suyo en ataque, Del Valle lo defendía todo y por el centro de la red emergía la figura de Maag para ser un quebradero de cabeza para los celestes. Las diferencias se incrementaban y Toribio decidía dar minutos a Davi Tenorio para dar descanso a Flores. El set era de Chenois que se adelantaba en Los Pajaritos.

Pero este Grupo Herce tiene siete vidas y en el cuarto juego fue otro para empatar el choque, que se iba a decidir en el ‘tie break’. Los de Toribio son de hierro en su moral y después de mazazo de la remontada suiza se supieron recomponer para ofrecer su mejor versión, la que le ha llevado a la tercera plaza de la Superliga y a ser intratable en Los Pajaritos.

El quinto set pudo caer para cualquier lado dada las apreturas de los guarismos, aunque finalmente Djokic, el mejor del encuentro siendo un martillo pilón, sentenciaba con un remate para hacer el definitivo 20-22. El Grupo Herce, que arrancó muy bien el ‘tie break’, disponía de hasta cuatro pelotas de partido, aunque Chenois lo defendía todo en un ejercicio de tesón y compromiso para golpear primero en la eliminatoria.