Toribio asegura que el Grupo Herce puede eliminar al Chenois "si jugamos mejor"

"Si lo hacemos mejor podemos pasar la eliminatoria". Así de claro y así de exigente se expresaba Alberto Toribio en el día después de la derrota del Grupo Herce ante el Chenois en el partido de ida de los octavos de final de la Copa CEV. El entrenador celeste, que comparecía ante los medios de comunicación con la voz ronca a consecuencia del intenso partido que vivió desde la zona técnica, destacó el trabajo de sus hombres, aunque les pedía algo más de regularidad de cara al choque de vuelta del martes para tener opciones de apear a los suizos.

"Fuimos más irregulares que ellos y lo que tengo claro es que hay cosas que podemos mejorar. Podemos jugar mejor y en ello hay que insistirles a los jugadores", comentaba el preparador de los sorianos para dar su primera impresión sobre la derrota por 2-3 en este primer capítulo de los octavos de la CEV. Toribio destacó el compromiso de los suyos y afirmaba que "el equipo demostró mucho carácter y en este aspecto estuvo de diez. Pero en los detalles no estuvimos finos, como por ejemplo en el quinto set que pudimos ganar". Y es que el Grupo Herce tuvo hasta cuatro balones para haberse llevado el primer asalto.

El vallisoletano para nada da por perdida la clasificación para los cuartos de final e indicaba que "la eliminatoria está abierta. En Ginebra hay partido sí o sí. Los cruces son dos partidos y el jugado en Los Pajaritos nos tiene que hacer aprender muchas cosas". Toribio es optimista de cara al futuro del equipo en el torneo continental y se remitía a la anterior eliminatoria en la que el Chenois tuvo mejor rendimiento como visitante que como local. En su cancha sufrió para superar a Kaposvar después de haber ganado en Hungría por 0-3.

Optimista y también realista de la dificultad de tumbar a un conjunto helvético que tuvo un gran rendimiento por las alas con Kordas y Djokic. "No los pudimos parar y no será sencillo hacerlo". ¿Cómo se puede frenar a estos dos grandes jugadores? Toribio lo tiene muy claro "Tenemos que estar mejor en bloqueo".

Sobre el conjunto de Ginebra ya había avisado el técnico en la previa del martes de su potencial en el ataque, pero lo que no esperaba es que el rendimiento del rival fuera tan alto en defensa. "Chenois tuvo una gran actitud defensiva. Una actitud que a nosotros nos faltó".

Arbitraje

Toribio no se quiso escudar en algunos errores de bulto de los colegiados en momentos decisivos del quinto set. "No se puede echa la culpa de la derrota a los árbitros". El pucelano reconocía que se enfadó "en el momento, pero se me pasó enseguida". Y es que se lamentaba de que estos fallos en contra del Grupo Herce llegarán en el set definitivo mientras que los errores arbitrales de los que se beneficiaron los sorianos llegaron en el primer set. Toribio para nada quiere pensar mal del trabajo del dúo arbitral porque "si ves mala fe en los árbitros es mejor que te dediques a otra cosa. A los jugadores en lo que les hay que insistir es que hay que jugar mejor".

A Manacor este sábado

Antes de la segunda batalla continental del martes, al Grupo Herce le espera visitar el sábado la cancha de Manacor para estrenar la segunda vuelta de la Superliga. "Va a ser un partido duro ante un rival que va creciendo con el paso de las jornadas. Necesitaremos estar a un gran nivel para ganar", señalaba Toribio. Un calendario apretado para los sorianos en una semanas muy intensas "en las que no hay casi margen de entrenamientos. Además hay que regular porque el gasto ante Chenois fue alto".