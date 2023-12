Las Celtíberas acusan a la Diputación de discriminación en la ayuda económica

Publicado por Raúl Alonso Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las chicas del Club Atletismo Las Celtíberas esperan no tener un brusco despertar del sueño de militar en la Liga Nacional División de Honor de Clubes. Después de que la pasada temporada lograsen la permanencia en la máxima categoría, su participación una segunda campaña está en peligro. El motivo la falta de recursos económicos para poder hacer frente a todos los gastos que se derivan de una intensa competición, con largos y costosos desplazamientos. Por este motivo, este joven club de atletismo femenino que desde su creación en 2017 no ha parado de conseguir éxitos, ha querido lanzar un SOS a la opinión pública, y de manera especial a las distintas administraciones.

Raquel Álvarez, atleta y presidenta del club, ha esgrimido los argumentos, que no son otros que «dar a conocer a toda la opinión pública soriana el delicado momento por el que actualmente pasa nuestro club. Es de suma importancia hacer ver a todo el mundo que para que nuestro club pueda sobrevivir económicamente en el atletismo de élite, para que Soria continúe teniendo un club femenino en el atletismo de élite, necesita imperiosamente del apoyo de todas las instituciones locales y regionales. Ellas ya lo saben, las necesitamos».

En su comunicado ha insistido en que sin ayuda económica el club «se verá abocado incluso a la desaparición», apuntando que «si esto finalmente ocurre, si el club no recibe las ayudas que necesita, puedo asegurar casi con absoluta certeza, que Soria no volverá a tener un equipo femenino de atletismo en la máxima categoría nacional». Álvarez, como portavoz de sus compañeras, se ha mostrado agradecida al apoyo que desde su fundación vienen recibiendo desde el Ayuntamiento de Soria, quien «nos ayudó a despegar y nos ha acompañado en nuestro viaje hasta la élite de nuestro deporte», a la vez que crítica con la Junta de Castilla y León, «no hemos conseguido reunirnos con ellos y no parece que tengamos buenas perspectivas en este sentido», y de manera especial con la Diputación Provincial, a la que ha pedido igualdad en el reparto las distintas subvenciones.

Se ha mostrando tajante en la denuncia sobre lo que consideran una discriminación por sexos por parte de la Institución Provincial. «Hemos recibido una pequeña ayuda que agradecemos, pero de quien consideramos estamos recibiendo un trato injusto y discriminatorio. Y la razón es obvia: Club masculino de atletismo, máxima categoría División de Honor: Ayuda económica por convenio 25.000 euros. Club de mujeres, mismo deporte, misma categoría: Ayuda económica 10.000 euros. Creo que no es necesaria ninguna explicación. La propia Diputación de Soria no ha tenido nunca argumentos para fundamentar las bases de este atropello, pero tampoco han hecho nada para subsanarlo».

Una situación «de agravio comparativo frente al equipo masculino», que podría ser, según sus propias palabras, «la estocada final para nuestro equipo, ya que en el presupuesto inicial que se realizó al comienzo de la temporada nunca imaginamos disponer de una ayuda tan inferior a la prevista, siempre contamos con una ayuda económica al menos similar a la de los hombres, e insisto, insuficiente a pesar de todo».

Poco después, el propio presidente de la Diputación Provincial quiso salir al paso de estas declaraciones. Benito Serrano negó que haya una diferencia de cuantía presupuestaria para la subvención dirigida a los clubes de atletismo masculino y femenino de Soria que compiten en la Liga Nacional División de Honor. Indicó que al club Las Celtíberas se le ha subido la cuantía y para el próximo año «la partida será igual para chicos que para chicas». En este sentido, Serrano puso en duda que la Diputación deba sufragar los gastos de los clubes deportivos que están federados en la ciudad. Aseguró que la Institución Provincial destina un importante presupuesto a estos clubes deportivos que «deberían estar exclusivamente sufragados por Soria capital, y no por la Diputación», añadiendo que «dudo si la Diputación tenga que entrar a sufragar el deporte de equipos que no estén federados o no tengan su sede social en los pueblos. Eso no sé si es competencia de la Diputación».

El presupuesto de Las Celtíberas asciende a los 50.000 euros, y estiman que serían necesarios otros 30.000 euros «para poder subsistir dignamente, no ya en la élite del atletismo, sino simplemente poder hacer que Soria tenga un equipo de atletismo femenino». En cada desplazamiento, el club debe abonar los gastos de cerca de 50 personas, incluyendo los alojamientos y las comidas.