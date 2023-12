La cantera de Sporting Santo Domingo opta a tres medallas de la Copa de España

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Sporting Santo Domingo vuelve a dejar marca en la Copa de España de voleibol de categorías inferiores que se está celebrando durante esta semana tanto en Guadalajara como en Valladolid. Tres de los seis equipos del club lucharán este sábado por conseguir medalla. El Canal 9 Alevín Femenino ha pasado a la final mientras que el Canal 9 Alevín Masculino y el Regalos Santiago Infantil Masculino jugarán por hacerse con el bronce.

Estos positivos resultados colocan al club como uno de los participantes más punteros de la competición, en la que los jóvenes jugadores y jugadoras sorianos han tenido la oportunidad de medirse a algunos de los equipos más relevantes del panorama nacional.

Además, el We Are TDC Cadete Femenino luchará por el puesto 7º a 8º, habiendo realizado un gran papel ante equipos de la parte alta de la clasificación en la competición que se está celebrando en Valladolid desde el pasado martes. Por su parte, el We Are TDC Juvenil Femenino peleará, también en la capital vallisoletana, por hacerse con el puesto 19º ante el Salesianos Guadalajara, también en categoría I. Por último, el Regalos Santiago Infantil Femenino, compitiendo en liga II, jugará por el noveno puesto de la clasificación.

Las buenas sensaciones y la buena posición conseguida por los equipos del club pone de manifiesto, una vez más, la importancia del trabajo con los equipos de cantera que desde el Sporting Santo Domingo se realiza desde hace años con el objetivo de transmitir la pasión por el voleibol a las generaciones venideras.