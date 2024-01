Lluelles recuerda que al BM Soria ya le dio "un susto" Astillero en la primera vuelta

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El BM Soria quiere seguir con su cuenta inmaculada de victorias y este sábado desde las 19.00 horas recibirá en la cancha del San Andrés a un Astillero del que recela Jordi Lluelles. El entrenador de los amarillos no se fía de los cántabros y recuerda que "ya nos dieron un susto" en la primera vuelta. El técnico, que asegura que todavía es pronto para hablar de una posible renovación con los sorianos, se centra en el futuro más inmediato y tiene claro que plantear ganar todos los encuentros de la fase regular "sería erróneo".

Lluelles considera que sería un error pensar en ganarlo todo cuando por delante resta toda la segunda vuelta ya que ello significaría que "pensaríamos que está ya todo hecho". Y es que el barcelonés sabe que en cualquier momento se puede torcer la impecable trayectoria su si equipo no afronta cada una de las jornadas con los cinco sentidos.

Y así quiere que se tomen los suyos el primer partido del año en la pista del San Andrés ante un Astillero que "durante buena parte del partido de la primera vuelta nos fue ganando". Lluelles elogiaba a los cántabros y destacaba a Rubén Carvajal como la pieza angular de un rival que "ha tenido mala suerte con las lesiones". Las bajas puede que condicionen la forma de jugar de un Astillero que "venía haciendo partidos muy alegres. La incertidumbre es si es capaz de mantener ese ritmo".

El preparador catalán echaba la mirada atrás para analizar el compromiso de la pasada jornada en la cancha del colista BM Arroyo. "Lo importante fue recuperar las sensaciones", indicaba. Pero Lluelles no se mordía la lengua y lanzaba un mensaje crítico a sus jugadores al señalar que "de la primera parte me fue descontento. El equipo se dejó y eso no me gustó. En el descanso hubo un tirón de orejas y luego en la segunda parte se vio ya otro BM Soria".

El técnico sigue pensando que el peor enemigo de su equipo es "el propio BM Soria". Y es que Lluelles huye de cualquier tipo de relajación a pesar de un liderato perfecto con 16 triunfos en otros tantos compromisos. Cuando se le pregunta si esta racha puede pesar en los psicológico y también en los físico, es contundente: "Si le pesa algo a alguien me lo cargo". Y es que el entrenador recordaba que acaban de tener un periodo de vacaciones de tres semanas que debe haber servido para desconectar del balonmano y carga pilas.

Lluelles también fue preguntado sobre una hipotética renovación con el club soriano y al respecto afirmaba que "es pronto para estar hablando de mi continuidad. En estos momentos todos estamos centrados en el trabajo diario y en conseguir los objetivos". Esta es la cuarta temporada de Lluelles al frente del banquillo del BM Soria.