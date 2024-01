El Balonmano Soria se pone a 600

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria sigue batiendo todas las marcas en una temporada que está siendo perfecta para sus intereses y que debe culminar con el ascenso a la División Honor Plata. Los sorianos lo han ganado todo y lo están haciendo de manera brillante con récord de goles incluido para ser el máximo goleador de toda la Primera Nacional con un total de 608 tantos. Un BM Soria solvente, sólido y que también está ofreciendo buenas dosis de espectáculo a sus aficionados y también a los seguidores de los equipos rivales.

El conjunto que entrena Jordi Lluelles es el único de toda la Primera Nacional que ha superado la cifra de los 600 goles cuando se cumplen 17 jornadas de competición. Una media de más de 35 tantos por partido que el pasado sábado ante Astillero la dejaba por debajo al anotar nada menos que 40 dianas para acabar ganando el encuentro con una ventaja casi insultante de 17 goles.

Seguir el ritmo ofensivo de los amarillos en el presente curso es prácticamente imposible y ello se traduce en 17 victorias en otras tantas jornadas. El BM Soria no está encontrando rival cuando la Liga ya ha superado su ecuador.

Y es que defensivamente los de Lluelles también están siendo de los mejores de su grupo y únicamente el BM Santoña ha recibido menos goles con 430 tantos encajados. El BM Soria ha recibido 442 y la media sale a 26 dianas encajadas por encuentro. Si marcas más de 35 goles por jornada y encajas 26 parece más que evidente la superioridad de los sorianos sobre sus rivales.

En la clasificación, el único que sigue sus pasos a no demasiada distancia es una Atlética Avilesina que ha ganado 15 partidos y ha perdido dos. Sorianos y asturianos son los grandes candidatos para jugar el play off de ascenso y sería una gran sorpresa que cualquiera de estas escuadras se quedase fuera de play off de ascenso. Lluelles no quiere lanzar las campanas al vuelo y prefiere hablar con prudencia cuando cada semana habla de la promoción y de la racha impecable de los suyos.

De cara a la próxima jornada, el BM Soria se desplazará a la cancha del BM Camargo con el objetivo de seguir ganando para alcanzar decimoctava victoria seguida de la presente temporada. Camargo está en la zona media de la tabla con seis partidos ganados, tres empatados y ocho perdidos. Con estos números, los sorianos son claros favoritos para seguir sumando de dos en dos. El compromiso tendrá lugar el próximo sábado 27 de enero a partir de las 17.30 horas.