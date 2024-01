Lluelles no da respiro en el BM Soria

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Jordi Lluelles no da tregua a sus jugadores y, a pesar de la más que sobresaliente trayectoria del BM Soria, sigue pensando con la máxima exigencia para que la racha victoriosa no se detenga. El pasado fin de semana ante Astillero los sorianos ganaban de 16 goles, aunque el técnico de los amarillos no se mostró del todo satisfecho con los suyos al asegurar que «comenzamos muy fuertes, pero a partir del minuto 8 hay una desconexión y es lo que más me desquicia».

Lluelles reconocía que está «obsesionado» con estos bajones de rendimiento de su equipo, pero es que el barcelonés tiene muy presente el play off de ascenso de la temporada pasada «cuando seis minutos malos ante Granollers nos privaron del ascenso a la División Honor Plata».

Ni un mínimo de relajación para conseguir en Camargo este sábado la que sería la decimoctava victoria en otras tantas jornadas de competición. El entrenador de los sorianos analizaba al rival de este fin de semana e indicaba que «tiene una defensa muy dura que la lleva al límite. Depende ya de cómo sean los arbitrajes y de lo que se le permita a la hora de defender». El catalán continuaba valorando a Camargo: «Cuenta con jugadores de mucha experiencia y en ataque tiene gente de calidad».

Lluelles también se refería al hecho de que el BM Soria sea el equipo más realizador de toda la Primera Nacional. «Nuestro ritmo de juego hace metamos muchos goles y esta forma de jugar le gusta a nuestra afición».

De cara al choque de este sábado, en la plantilla amarilla hay dos dudas como son Víctor Sanz con un esguince de tobillo y Marcos García debido a unas molestias en el hombro debido a un golpe.