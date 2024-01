Los respetos de Toribio a Teruel: "Un equipo para estar entre los 3 ó 4 primeros"

Toribio no se fía de un Teruel que será diferente al de la primera vuelta.MARIO TEJEDOR

El Grupo Herce Soria cierra este sábado en Teruel su particular cuesta de enero y lo hace con el objetivo de continuar ganando para intentar el asalto a la segunda plaza de la Superliga que actualmente ocupa Unicaja Almería. Tras la contundente victoria de la jornada pasada ante Melilla, las sensaciones en los celestes son inmejorables, aunque Alberto Toribio respeta mucho al rival y avisa que «con Teruel siempre cuento». El técnico sabe que la Copa del Rey está ya a la vuelta de la esquina, pero no quiere distracciones en la Liga y sabe que los aragoneses no pondrán las cosas nada fáciles en Los Planos.

Toribio ve un encuentro «diferente» al de la primera vuelta en Los Pajaritos en el que el triunfo se quedó en casa con un claro 3-0. «En aquel partido les faltaban dos de sus mejores jugadores como son Zelayeta y Téllez y para el sábado sí que estarán. Teruel tiene una plantilla larga para estar entre los tres o los cuatro primeros». El preparador vallisoletano no se fía de Teruel, aunque en su comparecencia de prensa sí que ponía en valor los últimos enfrentamientos «en los que en las últimas ocho veces les hemos ganado siete».

El Grupo Herce arrasaba el pasado fin de semana a otro rival directo como es Melilla y en la rotunda victoria por 3-0 jugaron un papel relevante dos jugadores como Villalba y Olalla. «Ofrecieron un nivel muy alto en ataque y todos estamos muy contentos por su rendimiento. Especialmente contentos estamos por el hecho de ver que Villalba ha superado sus malos momentos físicos». Los dos receptores serán fundamentales para asaltar Los Planos en un compromiso para el que los celestes recuperar a Luke Belda. «Ha empezado a entrenar y su incorporación será progresiva», señalaba Toribio.

El pucelano cuenta ya con todos y con un fondo de armario cada vez más amplio para poder competir cuando llega la hora de la verdad en la temporada. «El crecimiento de la plantilla se ve reflejado también en los que menos juegan. La competitividad les hace crecer», indicaba Toribio. Y es que con la recuperación de Belda, con Davi Tenorio, o con Aulisi el Grupo Herce sabe que puede mirar al banquillo en cada partido.