Luelles: "Este equipo puede seguir mejorando"

El entrenador del Club Balonmano Soria, Jordi Lluelles, ha señalado que su equipo tiene margen de mejora dado que hay jugadores que “siguen evolucionando”. El preparador de los sorianos ha añadido que el Bathco Torrelavega, filial de un Asobal y rival de este sábado en el San Andrés, es un equipo peligroso pese a la trayectoria irregular de las últimas jornadas.

El Balonmano Soria domina el Grupo B de la Primera División con mano firme. Cuenta todos sus encuentros por victorias y este sábado busca ante su afición su vigésimo triunfo seguido. Pese a esa gran regularidad, el entrenador de los sorianos ha explicado que el grupo que dirige no ha tocado techo. “El equipo puede seguir creciendo. La apuesta del club es la de fichar jugadores jóvenes con margen de mejora. Si tienes dinero puede fichar figuras. Si no tienes dinero tienes que apostar por jugadores jóvenes que quieran mejorar. Un equipo es vulnerable cuando se estanca. Tenemos que seguir evolucionando”, ha afirmado.

Sobre el partido del sábado ante Torrelavega, conjunto que es séptimo en la tabla y que acumula seis jornadas sin ganar, Lluelles aseveró que el es típico equipo que en un mal día te pone “las cosas difíciles” por lo que apelaba a la regularidad de los suyos durante los 60 minutos. “Es un equipo joven que hasta la jornada 12 era tercero en la clasificación. Luego ha tenido lesiones. Torrelavega está creciendo, lo está haciendo muy bien. Tiene jugadores que están con el equipo de Asobal, son jóvenes de una calidad total”, ha añadido para indicar que preparan el partido esperando a un equipo cántabro que llegue con la plantilla al completo.

Sobre el encuentro ante BM Ezequiel 4Valles del fin de semana pasado en el que su equipo venció por 43-10, Lluelles reconoció que su equipo no tuvo minutos de desconexión, sintiéndose orgulloso de los suyos. “Me he sentido orgulloso del equipo porque, independientemente del resultado y del rival que estaba enfrente, mantuvo la constancia, la profesionalidad y el respeto al rival. En el descanso podíamos haber bajado los brazos pero no se hizo. El técnico rival reconoció estar indignado con su equipo y nos dio las gracias por haberles respetado, por no haber hecho tonterías”, aseveró.

Por último, el entrenador amarillo ha alabado el rendimiento de los tres porteros que tiene en su plantilla, incidiendo el trabajo que Fran Revuelta realiza para mejorar a sus compañeros: “Paco es el complemento perfecto. La verdad es que no he tenido una portería tan completa y compensada como la de este año”.