El BM Soria amenaza con otra goleada

Entre BM Soria y BM Torrelavega hay una diferencia abismal de potencial que se traduce en la clasificación y esta jornada vigésima amenaza con ser otra goleada de los sorianos después de la lograda hace siete días ante La Robla. Será la segunda cita seguida en el San Andrés a partir de las 19.00 horas y el objetivo de los sorianos es alcanzar la veintena de victorias y a llegar a los cuarenta puntos como líderes indiscutibles del grupo .

El enfrentamiento ante Torrelavega invita a pensar que el BM Soria no tendrá el más mínimo problema para lograr otra victoria contundente y así seguir intratable en la clasificación. Después de ganar el pasado fin de semana de manera insultante a La Robla son ya 19 triunfos en otras tantas jornadas de competición. Los amarillos van lanzados y ahora el reto empieza a ser el finalizar esta fase regular habiéndolo ganado todo. Hacer un pleno que sería histórico y que aseguraría la primera plaza de cara los play off de ascenso.

Jordi Lluelles es exigente y quiere un BM Soria que no se desconecte de los partidos a pesar de sus importantes ventajas en el marcador. Ante Torrelavega el objetivo será mantener la regularidad y que el equipo no ofrezca esos picos que no le gustan nada al entrenador catalán. En la cabeza del barcelonés están los seis minutos que el curso pasado, en el play off ante Granollers, tiraron por la borda el salto a la categoría de la División Honor Plata.

Torrelavega, por su parte, sabe que su guerra no está en el San Andrés y desde la zona templada de la clasificación buscará hacer un buen partido en Soria para ir recuperando la confianza perdida en las semanas anteriores. La diferencia de potencial con los sorianos es tal que cualquier otro marcador que no sea una derrota abultada en Soria sería una auténtica sorpresa.

Por delante quedan los últimos tres meses de competición en los que el reto de este BM Soria es mantener la línea exhibida a lo largo de la temporada de cara a una promoción de ascenso en la que los amarillos tienen depositadas grandes ilusiones para regresar a la División de Honor Plata. Pero eso será en el mes de mayo y hasta entonces las miradas de los sorianos son más a corto plazo y el primer escollo será este Torrelavega que tiene poco que perder y mucho que ganar en la cancha del líder.