El Grupo Herce no da opción a Palma y llega lanzado a por la Copa del Rey (0-3)

Publicado por Área 11 Palma Verificado por Creado: Actualizado:

Grupo Herce Soria consiguió resolver su compromiso en Palma de Mallorca por la vía rápida, con un 0-3 que le permite centrarse ya en la Copa del Rey tras un encuentro en el que los mallorquines apretaron más de lo que pueda parecer por el marcador final. Los de Toribio llegan lanzados a un torneo que copero que arranca el jueves y del que son los defensores del título logrado el año pasado en Los Pajaritos.

Grupo Herce Soria no se fiaba de la teórica inferioridad de su rival y desde el inicio planteó un partido muy serio, jugando con una gran intensidad y atacando con mucha contundencia para cobrar pronto las primeras ventajas en el luminoso (4-7). Arriesgaban mucho los sorianos y dos errores de Olalla permitían a CV Palma mantenerse vivo en el set (6-8). Apretaban los mallorquines, que forzaban los errores del rival. Pero Grupo Herce Soria echaba mano de sus numerosos recursos para salir del paso y un punto de saque directo de Flores les ponía con +4 en el electrónico (9-13). Pedía tiempo muerto el entrenador del CV Palma y buscaban los locales un cambio de ritmo para tratar de frenar al rival, pero Domenech y Villalba se encargaban de tirar por el suelo las esperanzas de los isleños y disparaban a los sorianos (13-19). No hubo mucha mas historia y los de Toribio se anotaban el set sin demasiadas complicaciones (16-25).

Le tocaba arriesgar a CV Palma en busca de una remontada, y lo hizo desde el inicio en la segunda manga, forzando a Grupo Herce Soria, que no conseguía encontrarse cómodo en la cancha. Aún así, aguantaban los sorianos el arreón de los baleares, pero Cairus ponía por delante a los locales y Toribio paraba el juego (11-10). Quería más intensidad el técnico de los castellano leoneses, que a la vuelta metieron una marcha más, llevando a su rival a jugar al límite y cometer numerosos errores lo que les impedía, pese a todos sus esfuerzos, decantar la balanza a su favor. Grupo Herce Soria volvía a colocarse por delante y un punto de bloqueo tras tres errores consecutivos de los mallorquines, colocaban a los de Toribio con cuatro puntos de ventaja (14-18).

No le quedaba otra al técnico local que pedir un tiempo muerto para reorganizar a los suyos, que encontraban en De la Rosa su tabla de salvación y colocaban el 19-19. Una vez mas, sin embargo, los errores en ataque le generaban problemas al cuadro balear y Grupo Herce Soria volvía a adelantarse (21-23). Pero no conseguían abrir brecha los de Toribio y Seybering mantenía a CV Palma en la lucha (23-24). Sin embargo, a Flores no le tembló el pulso y consiguió cerrar la manga con un buen remate (23-25).

Tenían que echar el resto los mallorquines en el tercer set para tratar de meterse en el partido y seguir soñando con la permanencia, aunque sus ganas acabaron jugándole una mala pasada y Grupo Herce Soria parecía que no iba a tener problemas en colocar el 0-3 después de un inicio demoledor (0-4). Pero los locales se jugaban mucho y apretaron con todo, forzando los errores del rival para darle la vuelta al luminoso (13-12). A partir de ahí la igualdad y el intercambio de saques se prolongaron, hasta que CV Palma colocaba el 18-16 y obligaba a Toribio a pedir tiempo muerto. No quería prolongar la contienda y conseguía que los suyos metiesen una marcha mas para dejar definitivamente atrás a un CV Palma agotado.