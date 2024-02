Toribio pide "disculpas" a los aficionados del Grupo Herce por el varapalo ante Manacor

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Sorpresa mayúscula en el Pabellón Europa de Leganés con la eliminación del todavía campeón de la Copa del Rey, un Grupo Herce Soria que caía a las primeras de cambio ante CV Manacor en un encuentro en el que no fue ni sombra del que acostumbra a lo largo de la temporada. Una derrota que no entraba en los cálculos de nadie y tampoco en los de su entrenador Alberto Toribio, que a pie de pista pedía "disculpas" a los aficionados sorianos porque "hemos roto su planificación del fin de semana".

Toribio se mostraba decepcionado con el rendimiento de sus hombres en estos cuartos de final y aseguraba que "Manacor ha sido mucho mejor que nosotros. No hemos podido en ningún momento con ellos y son justos ganadores. Hay que dar mérito al trabajo del rival". Manacor fue mejor en todo que el Grupo Herce, aunque el preparador vallisoletano apuntaba directamente al saque de los baleares. "Nos han creado muchos problemas".

Toribio era contundente al resumir el desarrollo del choque: "No hemos conseguido jugar". El pucelano continuaba valorando la mala actuación soriana. "El peor partido de la temporada ha llegado en el peor momento. A partir de ahora tenemos que poner remedio para corregir los errores". El técnico espera que este descalabro no pase factura en lo que resta de campaña, con los play off por el título a la vuelta de la esquina. "Esta derrota nos tiene que espolear para tirar hacia arriba y ser el equipo que somos, porque ante Manacor no hemos sido el Grupo Herce".