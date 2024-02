Daniel Berná es trigesimo cuarto en su primer torneo de preparación

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El golfista soriano Daniel Berná ha cerrado este miércoles su primera participación en un torneo del ECCO Tour, el circuito profesional de golf de Dinamarca. Fue, concretamente, el Spanish Masters, campeonato que completó en el par después de tres jornadas de competición en el Camiral Golf de Caldes de Malavella, en Girona.

Dentro de su puesta a punto de cara a la temporada, el jugador del Club de Golf Soria ha optado este año, en lugar de las citas egipcias del Alps Tour, por dos torneos del circuito danés. En el primer de ellos, el Spanish Masters, completó el campeonato en el par, después de un primer recorrido en el par, un -2 en la segunda jornada, tras la cual pasó el corte con solvencia, y un +2 en el tercer recorrido, para terminar en el puesto 34.

A la hora de valorar su actuación, Daniel Berná se mostraba satisfecho, teniendo en cuenta que “estamos empezando la pretemporada y uno de los objetivos es pasar el corte en los torneos”. El jugador del Club de Golf Soria precisaba que “ha habido muchas cosas positivas, porque el juego no está al cien por cien y venimos de un periodo largo sin competir, pero he respondido más o menos bien. Sí que es cierto que ha sido un poco de altibajos, con golpes muy buenos, algunos regulares y ratos de falta de concentración y de no hacer rutinas buenas, pero en el cómputo general, la verdad es que estoy contento”, comentaba.

Entre los aspectos del juego que considera que debe mejorar, el soriano señalaba “el putt, tener un poco más de confianza y sobre todo apuntar mejor, porque he pegado buenos golpes, pero no estaban siendo todo lo buenos que yo creo que podían haber sido por el hecho de que no estaba apuntando bien”.

Unos aspectos en los que comenzará a trabajar de inmediato, puesto que a partir de este jueves, y en el mismo escenario gerundense, Daniel Berná disputará un segundo torneo del ECCO Tour, concretamente el PGA Catalunya Championship, de nuevo con el objetivo de seguir poniéndose a tono para el grueso de la temporada. Hay que precisar que el Camiral Golf de Caldes de Malavella ofrece dos campos (Tour y Stadium), y que en el primero de los torneos se realizaron dos vueltas al Stadium y una al Tour, mientras que en esta segunda cita será a la inversa.