La soriana Marta Charle acaricia "el sueño" de su vida: ascender a Primera División

Marta Charle cumplía hace unos días 24 años y la mejor celebración sería festejar esta temporada el ascenso a Primera División con el Deportivo de La Coruña. El equipo gallego va como un tiro y todo apunta que subirá a la máxima categoría del fútbol femenino español si todo se desarrolla con normalidad en las 7 jornadas que restan de competición. Cuenta con seis puntos de ventaja sobre el Espanyol, su gran amenaza porque el Barça B no puede dar el salto de categoría, y su trayectoria invita a pensar con optimismo. "Es el sueño que llevo persiguiendo toda la vida", comenta la soriana de Villávaro.

"El ascenso lo tenemos en nuestra mano", señalaba Marta desde la capital coruñesa en un fin de semana atípico ya que no habrá competición liguera, que se retomará el próximo sábado 9 con el enfrentamiento ante el Alhama. La soriana se refería a cómo está viviendo la ciudad esta campaña tan exitosa e indicaba que "día a día se palma la ilusión de la gente. Coruña está volcada con nosotras". Las expectativas son tan grandes que hace unas jornadas el equipo jugaba en el estadio de Riazor reuniendo en las gradas a cerca de 8.000 aficionados. "Normalmente jugamos en las instalaciones de Abegondo y allí también nos sentimos muy arropadas", señalaba. La experiencia de jugar en Riazor gustó y el próximo 31 de marzo recibirán al Europa en el campo del Dépor.

Charle aseguraba que "cuanto antes subamos mejor que mejor. Estamos muy ilusionadas y no queremos dejar pasar esta oportunidad". Al Deportivo le restan siete partidos de Liga de los que cuatro jugará como local y tres a domicilio.

Marta Pérez ha ido de menos a más en la actual campaña.Deportivo de La Coruña

Marta no se olvida de Soria no de sus inicios en el fútbol sorianos en el Calasanz. "Todavía sigo teniendo contacto con gente como Ángel Calvo, Fredy Vera o David Utrilla. Sé que van a sacar un equipo femenino que lo entrenará Patri Giaquinta". Tras sus primeros pasos en el Calasanz jugó en Burgos y después fichó por el Parquesol antes de dar el salto al conjunto coruñés. "Acabó contrato y no sé si seguiré o no, pero lo que me preocupa ahora exclusivamente es ascender".

A título individual, Marta Charle comenzó el curso con pocas oportunidades de jugar, aunque con el paso de las jornadas se está ganando la confianza del entrenador y en los últimos partidos tiene estatus de titular. La de Villálvaro juega como extremo izquierda y de sus botas ya han salido tres asistencias. Su asignatura pendiente es el gol, pero espera estrenarse más pronto que tarde para arrimar un poco más el hombro de cara al ascenso.

El salto de Primera Federación a Primera Nacional es exigente y sólo el primer clasificado sube de manera directa a la élite española. De la segunda plaza a la quinta se jugará la otra plaza de ascenso en un play off a vida o muerte.

El Deportivo de Marta Charle jugará en casa ante Alhama, Osasuna, Europa y Cacereño. Fuera los rivales serán Barcelona B, Athletic de Bilbao B y CD Alba.