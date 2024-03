El Almazán gana al colista con un gol de Óscar a cinco minutos para el final

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La SD Almazán sigue escalando posiciones y cogiendo oxígeno en la clasificación tras ganar con un gol casi sobre la bocina de Óscar González a la Ponferradina B, colista del Grupo VIII. Tres puntos que se quedan en La Arboleda en un encuentro de la jornada 17 que fue aplazado en su día por la nieve y que colocan a los adnamantinos en una posición muy desahogada con respecto a la zona de descenso.

La primera fue de dominio local con suficientes llegadas para haber estrenado el marcador, aunque la falta de pegada hacía que el marcador inicial no sufriese alteraciones. El Almazán había puesto el fútbol y las ocasiones en un primer acto que no estuvo exento de polémica con un posible penalti sobre Ebri del que no quiso saber nada el colegiado. Con esta acción dudosa dentro del área berciana se llegaba al tiempo de descanso y el Almazán estaba obligado a meter una marcha más para ganar al colista y poner una amplia distancia con las posiciones de descenso.

Ya en la segunda parte, el Almazán continuó con su dominio pero poco a poco el juego se iba convirtiendo en una ida y vuelta en la que la Ponferradina tenía peligro al contragolpe. El choque se encaminaba hacia el empate sin goles, pero un chispazo de los de Santi Sedano iba a ser suficiente para ganar. Buena apertura a la banda desde el centro del campo y Elvira ponía un buen balón para que Óscar conectará un buen cabezazo que se iba al fondo de las mallas. No quedaba nada para el final y a partir de ahí el Almazán supo gestionar bien sus acciones para que no pasase nada en el delicado terreno de juego de La Arboleda.

Tres puntos que valen su peso en oro y que dan alas a los adnamantinos para afrontar el compromiso del próximo domingo desde las 17.00 horas en La Arboleda ante el líder Real Ávila.