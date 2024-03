Grupo Herce se jugará la segunda plaza con Unicaja en Almería

Publicado por Jon Ander Uriarte

El C.V. Río Duero defenderá la segunda plaza de la Superliga en la última jornada de fase regular. Lo hará además ante Unicaja Almería, el otro aspirante a ese puesto. Será un día de transistores toda vez que debe también dilucidarse el rival en la primera ronda de la lucha por el título.

Grupo Herce y Unicaja se mantienen firmes en la lucha por la segunda posición de la tabla y ambos equipos se jugarán el puesto el sábado sobre el suelo del pabellón Moisés Ruiz de Almería. Ambos equipos siguen separados por un punto en la clasificación después de que sacaran adelante sus encuentros del pasado fin de semana.

La cuestión no es baladí ya que está juego el factor cancha en un hipotético cruce entre ambos en la lucha por el título. En este apartado hay que destacar la fortaleza que el equipo de Alberto Toribio ha demostrado durante toda la temporada en el pabellón de Los Pajaritos, donde ha logrado vencer en todos los encuentros de fase regular. De ahí la importancia que tiene acabar segundo ya que permitiría disputar dos encuentros consecutivos como local, aunque fueran los dos últimos, durante los cruces de cuartos y semifinales.

Esa última jornada servirá también para aclarar el rival al que Grupo Herce tendrá enfrente en esa pelea por el título toda vez que Cisneros Tenerife y Léleman Valencia están empatados a puntos en la tabla. En estos momentos, los sorianos se medirían al conjunto valenciano, que en la última jornada recibe a un Pamesa Teruel que defenderá quinta posición. Sin duda, el viaje a Valencia sería más cómodo para la plantilla celeste y, sobre todo, más económico para las arcas de la entidad que un hipotético cruce con Cisneros. Los tinerfeños son sextos y defienden ese puesto en la última jornada ante un C.V. Manacor que no depende de él mismo para entrar en play off. La emoción de la última jornada de la fase regular se extiende por lo tanto hasta conocer qué equipo ocupará la última plaza que da derecho a disputar el play off.

En la penúltima jornada el equipo manacorí perdió una gran oportunidad de certificar su presencia en el play off pero perdió por 2-3 ante San Roque, su máximo rival en este objetivo. La penúltima jornada sirvió para que Villena Petrer estrenara su casillero de victorias al vencer por 1-3 a Arenal Emevé, un resultado que no le va a impedir acabar la fase regular como colista. Guaguas por su parte venció por 3-1 a Voley Palma.

FABIÁN FLORES EN EL SIETE IDEAL DE LA JORNADA

El rendimiento de Grupo Herce Soria y de Fabián Flores ha vuelto a propiciar que la Real Federación Española de Voleibol permita que el jugador celeste entre en el equipo ideal de la jornada. Lo cierto es que el rendimiento del argentino es abrumador, con 16 puntos en tres parciales, siete de ellos de bloqueo, siendo el máximo anotador del plantel con un porcentaje excelente de acierto ofensivo.

El bagaje del argentino fue abrumador, destacando en la faceta bloqueadora. No obstante, el segundo set fue el mejor en este aspecto, con cinco bloqueos que, en buena medida, fueron fundamentales para que Cisneros Alter Tenerife no tuviera opciones de victoria.

Con esta nominación, el equipo de Alberto Toribio ya ha sido nominado en 16 de las 21 jornadas. Si bien Lucas Lorente, con cinco, es el celeste con más nominaciones, merced al rendimiento de este fin de semana, Fabián Flores ya atesora cuatro en su cuenta particular.