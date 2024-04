LLuelles: "Jugar otro play off es el premio a la constancia del Balonmano Soria"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria quiere certificar su clasificación matemática para el play off y una victoria este sábado (20.00 horas) ante Lafuente Pereda le daría el billete para intentar un nuevo ascenso División Honor Plata. El entrenador del equipo amarillo, Jordi Lluelles, se refería a un logro que significaría "un premio a la constancia de un club que se encuentra en un gran momento". Vencer en tierras cántabras también supondría dejar encarrilada la primera plaza en este Grupo B de la Primera Nacional.

Pero Lluelles no es amigo de hacer demasiadas cuentas por adelantado y los cinco sentidos los tiene en superar a un Lafuente Pereda que le produce "incertidumbre" por la juventud de su plantilla. "No sé qué rival nos vamos a encontrar", apuntaba el catalán.

Ganar a Pereda significaría asegurar el play off de ascenso y de paso celebrar virtualmente el primer puesto. Y es que los sorianos tienen una renta de seis puntos sobre la Atlética Avilesina cuando tras este fin de semana únicamente quedaría media docena de puntos en juego. Eso sí, en la última fecha liguera el BM Soria recibiría al equipo de Avilés y una victoria de los asturianos podría comprometer el liderato a los amarillos, aunque en la primera vuelta los de Lluelles ganaban en la cancha de la Avilesina por seis goles de diferencia.

De cara a esta recta final del curso en su campaña regular, el BM Soria llega "reforzado" tras el solvente triunfo ante Santoña. "Era un partido perfecto para ver la capacidad del equipo y estuvimos muy sólidos", comentaba Lluelles, quien destacaba que "la actitud del equipo fue muy buena ante Santoña".

Sobre la opción de acabar esta fase regular con pleno de victorias, treinta encuentros y otros tantos triunfos, Lluelles indicaba que "sería un broche de oro a mi estancia en Soria". Cuando acabe el presente ejercicio el preparador barcelonés pondrá fin a cuatro temporada dirigiendo el banquillo de un BM Soria al que quiere dejar en Plata.

Ganarlo todo en la fase regular es un reto, aunque no es el fin de los sorianos, tal y como explica su entrenador. "Los 'trofeos chupa chups no sirven de nada. De qué sirve ganar treinta encuentro seguidos si luego pierdes en el play off", reflexionaba Lluelles.