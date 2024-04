El BM Soria busca un triunfo en Santander para acariciar la primera plaza

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La victoria 27 para acariciar la primera posición del Grupo B de cara a los play off por el ascenso es el objetivo del Balonmano Soria en su desplazamiento a la cancha de Lafuente Pereda, un partido que se jugará este sábado a partir de las 20.00 horas. Los sorianos quieren continuar con su racha inmaculada para continuar contando sus encuentros con triunfos. Enfrente estará un rival que navega en la zona media de la tabla y que atraviesa un buen momento de juego y de resultados.

El BM Soria ganaba el pasado fin de semana a Santoña para seguir acumulando récords en una temporada que está siendo perfecta y a la que le quiere poner la guinda del ascenso a la División Honor Plata. Los de Jordi Lluelles no paran de ganar y esta tarde en Santander buscará una nueva alegría para intentar acabar la temporada regular con pleno de puntos, una situación que hasta ahora es inédita en la categoría.

Con la moral cada vez más alta, los sorianos viajan a tierras cántabras con la vitola de claros favoritos para superar a un Lafuente Pereda que con la permanencia en el bolsillo ya tiene alcanzado el reto del curso. El BM Soria intentará asegurar la primera plaza y una victoria en Santander haría que la Atlética Avilesina virtualmente ya no podría superarle en la clasificación. El primer puesto estaría atado y luego ya habría que pensar en el mes de mayo y en el fin de semana del 17, 18 y 19 del próximo mes que será cuando se juega la promoción de ascenso.

El presidente de la entidad, Carlos Heras, confirmaba que el club va a solicitar el play off de ascenso. Soria ya pidió organizar la fase de ascenso del año pasado, que finalmente se fue a La Coruña con el amargo recuerdo para los sorianos de quedarse con las miel en los labios de subir de categoría. Ahora se sueña que Soria vuelva a ser la sede y repetir la experiencia de 2013, aunque se confía que con un mejor final que hace ya once años cuando el BM Soria era el único equipo de los cuatro clasificados que no subía a Plata. En aquel 2013 ascendían Benidorm, Bordill y Zamora.