Pequeño se hace mayor

Restaban diez minutos para la finalización del entrenamiento del Grupo Herce Soria del pasado miércoles cuando Joan Domenech notaba unas molestias en el gemelo y saltaban todas las alarmas ya que a la vuelta de la esquina estaba la semifinal de la Superliga ante Unicaja Almería. El jueves se confirmaba su baja y Davi Tenorio, Pequeño como reza en el reverso de su camiseta, iba a tener la oportunidad de ser por primera vez titular en la rotación celeste. Nervios del debutante y una actuación sobresaliente ante los almerienses que confirmaba que el Grupo Herce tiene una joya en sus filas. Un diamante de 18 años y 2,10 metros que tiene un presente y sobre todo un futuro más que prometedor.

Pequeño es paradójicamente el techo de la Superliga, condición que comparte con el jugador de Guaguas Jean Pascal Diedhiou, y el pasado sábado se presentó al gran público amante del voleibol como uno de los valores más importantes de este deporte. Lo hizo todo bien con un gran saque e intimidando en el centro de la red. No se notó la ausencia de Domenech y Alberto Toribio ya sabe que puede contar con el brasileño en esta serie de semifinales y en una hipotética final en la lucha para el título.

"Estoy entrenando todos los días para tener esta oportunidad", asegura Davi. Alternativa utilizando un símil taurino que no desaprovechó. El joven jugador carioca relataba cómo se desarrollaron los acontecimientos a lo largo de la semana pasada hasta verse en la rotación inicial de los sorianos. "El jueves ya nos comentó el entrenador que Joan Domenech no iba a poder jugar y el viernes ya me dijo que yo iba a jugar desde el comienzo".

Las palabras de Toribio le invadieron de alegría, aunque también le metieron el nerviosismo en el cuerpo. "Me puse muy nervioso y del viernes al sábado me costó mucho dormir. Después del partido ya dormí a pierna suelta", indicaba el central.

Sobre su actuación en el parquet de Los Pajaritos, Tenorio reconocía que "me sentí muy cómodo y sabía que las cosas me estaban saliendo bien". Un potente saque y un muro en la red para poner una y otra vez en serios apuros el ataque almeriense.

Davi está preparado para volver a ser titular el viernes en Almería en el segundo encuentro de la serie, pero si Domenech se recupera y es el elegido lo aceptará y apoyará como uno más desde el banquillo. "Lo importante es pasar la eliminatoria y meternos en la final. Yo estaré siempre atento y preparado", señalaba. Davi no quiere esperar al choque del sábado y apunta que "tenemos la confianza de ganar el viernes y cerrar la clasificación".

El central está cumpliendo su tercera temporada en Soria y su gran valedor para fichar hace tres años por el Grupo Herce es Alberto Toribio. "Es un entrenador muy exigente y todo lo que sé del voleibol lo he aprendido de él". Y es que Toribio y Davi vienen trabajando juntos desde hace cinco años ya que compartieron vestuario en la Blume de Barcelona.

Con respecto a su futuro de cara a la próxima campaña, el jugador no tiene muy clara su continuidad en el Grupo Herce. "Acaba mi contrato y ahora mismo estoy al cincuenta por ciento de quedarme o marcharme", afirmaba.

Davi Tenorio explicaba el por qué de su apodo de Pequeño y apuntaba directamente a su padre que también fue jugador de voleibol. "Medía también 2,10 y le llamaban Pequeño. Yo he heredado el apodo"". La familia Tenorio reside en Andorra y el primogénito empieza a recoger los frutos de un trabajo exhaustivo que está acompañado con un enorme potencial.