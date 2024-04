Grupo Herce Soria sucumbe al demoledor ataque de Guaguas en el estreno de la final de la Superliga

Publicado por Área 11

No pudo Grupo Herce Soria hacer saltar la banca y convertirse en el primer equipo que derrotase a CV Guaguas en su cancha desde marzo de 2022. Lo cierto es que los de Luis Alberto Toribio pelearon con uñas y dientes en el primer y el segundo set, aunque fueron siempre a remolque en el marcador ante un equipo local demoledor en ataque. Ya en el tercero, con el 2-0 en el marcador, los sorianos, no dieron nunca la sensación de poder meterse en el partido. Muy tocados, ante un rival que no levantaba el pie del acelerador, los sorianos lo intentaron, pero no pudo ser y el equipo grancanario conseguía el primer punto de la final por la vía rápida.

Cabe destacar que, dos decisiones arbitrales favorables a los locales, una al final de cada uno de los dos primeros sets, sembraron la polémica en las filas del cuadro soriano, aunque lo cierto es que la renta local era ya contundente.

Ya desde los primeros compases CV Guaguas hizo gala de su potente remate y colocó pronto el 2-0 en el luminoso. Apretaban los sorianos, que conseguían igualar a 4, pero una y otra vez se adelantaban los grancanarios ante un conjunto castellano que peleaba y que se mostraba muy intenso en el bloqueo, pero que no conseguía darle la vuelta al marcador. Las cosas no le acababan de salir a los de Toribio, que aunque llegaban a la mayoría de remates locales, no conseguían culminar con éxito sus bloqueos, que se acababan yendo fuera en muchas ocasiones, permitiendo a CV Guaguas mantenerse por delante. Aún así, no le perdían la cara al partido los visitantes (20-19). Sin embargo, la gran visión de juego del colocador local, De Amo, acababa sentenciando la primera manga con un 25-22.

Ya en el segundo set la situación se repetía y los locales conseguían pronto colocarse con dos puntos de renta (3-1). Arriesgaba al máximo Grupo Herce Soria, que igualaba a 3. El guión era calcado al de la primera manga: los locales se adelantaban, abrían una pequeña brecha y los sorianos, desde el bloqueo y gracias al remate de Cunha y los saques de Davi Tenorio, conseguían igualar. esta vez, sin embargo, los grancanarios conseguían romper antes el set. Con un potente saque y un ataque arriesgado que descolocaba una y otra vez a los sorianos, el equipo local conseguía escaparse hasta los 4 puntos de ventaja (13-9). El tiempo muerto de Toribio daba resultado y los castellano leoneses volvían a meterse de lleno en la lucha colocando el 16-16. Sin embargo, llamaba a filas el técnico local a los suyos para reclamarles más intensidad. CV Guaguas recuperaba el control y volvía a llevar al límite a los sorianos, que pese a todos sus esfuerzos y su buen trabajo en el bloqueo, veían como los grancanarios se escapaban hasta el 24-20 para colocar el 2-0 con un claro 25-21.

Mucha menos historia tuvo el tercer set. La derrota en los dos anteriores había dejado muy tocados a los sorianos que tras verse pronto 4-1 atrás en el marcador acusaron el golpe. En el lado contrario, a un CV Guaguas crecido le salía todo lo que intentaba, por descabellado que fuese y con 11-7 en el marcador Luis Alberto Toribio había agotado ya sus dos tiempos muertos tratando de reconducir la situación. No hubo manera. Grupo Herce Soria lo intentó hasta el final, pero lo cierto es que en esta manga los castellanos no dieron nunca la sensación de poder darle la vuelta al marcador y el primer punto de la serie se quedó en el casillero local.