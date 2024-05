Alberto Toribio: "Vamos a ir por todas y a por todo"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El entrenador del Grupo Herce, Alberto Toribio, ha afirmado que su equipo va a ir "a por todas" y a por "todo", en el tercer y cuarto encuentro de las finales por el título de Superliga ante C.V. Guaguas, toda vez que tienen el factor cancha y pueden proclamarse campeones de Liga en Soria. El preparador de los celestes ha señalado que sería un error considerarles favoritos al título y ha significado que el grupo que dirige "no debe perder la humildad", y la capacidad de trabajo.

Alberto Toribio ha comparecido en la rueda de prensa previa a los partidos de la final que este viernes (20.00 horas), y el sábado (19.30 horas), disputa su equipo ante Guaguas, tercer y cuarto partido de una final que, al mejor de tres victorias, llega con empate a uno tras los resultados del pasado fin de semana en Gran Canaria. El técnico compareció junto al presidente de la entidad, Alfredo Cabrerizo, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria y jugador del equipo, Manu Salvador. Toribio ha señalado que considerarlos favoritos sería un error: "Eso es un error, para mí es un error. Creo que hay que ser claros, en circunstancias normales, más apretados o más holgados, lo normal sería que por la diferencia que existe entre los dos equipos ellos vinieran viernes y sábado y nos ganaran. Eso sería lo normal. También era normal que el domingo nos ganaran y ganamos nosotros, lo nuestro es lo extraordinario".

"Tampoco creo que ir de víctima nos beneficie. Lo que no hay que perder es la identidad de uno, la humildad en el trabajo, lo que venimos haciendo siempre. No dejar de ser nosotros. En algunos momentos de esta temporada lo hemos aprendido, en el momento que hemos dejado de ser nosotros no nos ha ido bien. Esto es un aspecto que me preocupa mucho, que lo que vemos en la pista es lo que vemos cada día. Ojalá seamos capaces de los extraordinario", ha añadido.

Alberto Toribio ha matizado que esto no quiere decir que su equipo no vaya a intentar cerrar la final en Soria: "Nosotros vamos a ir por todas y vamos a ir por todo. Y todo es ganar. Esa ambición el equipo la tiene pero necesita de esa humildad. Necesita pensar que tenemos que ganar cada punto. Hay que hacer 25 puntos para ganar pero ¿cómo haces para ganar cada uno de esos puntos? Eso es lo difícil e, indudablemente, ante Guaguas es el equipo de la Liga ante el que más te cuesta hacer esos 25".

Alberto Toribio ha explicado que no cree que a Guaguas le pueda pesar la derrota del domingo y sí un hipotético mal comienzo de partido este viernes. "Si ellos empiezan como acostumbran, con un inicio muy fuerte, apretando muchísimo en el saque, te presionan constantemente, la sensación de la derrota del domingo se va a ir. Van a mirar hacia adelante. Si nosotros comenzamos muy fuertes, apretando en la pista y en la grada, lograremos nuestro primer objetivo. Nuestro primer objetivo es crearles dudas. Eso se vio el domingo", ha explicado para matizar que, pese a esas dudas, Guaguas tiene jugadores "curtidos en mil batallas" y esta va a ser "una más".

El técnico de los sorianos, que ha señalado que el de Liga es el título más importante de todos, no ha escondido su satisfacción por haber logrado que la final llegue viva a los dos encuentros en Los Pajaritos por haber ganado un envite en Gran Canaria. Ha explicado que el equipo llega a este final de temporada con mucha carga de trabajo pero "las sensaciones son muy buenas", por los dos partidos disputados en Canarias. De cara al tercer y cuarto partido, Toribio ha explicado que Joan Domenech es "bastante complicado", que pueda estar si bien está contento con la evolución de su lesión añadiendo que el central ayuda aporta fuera de la pista. Sobre Bruno Cunha ha indicado que durante toda la semana ha realizado un trabajo adaptado al esguince de tobillo que sufre por lo que ha expresado que "las sensaciones son buenas", y tiene la esperanza de que "pueda estar".

Por su parte, Manu Salvador ha afirmado que está tan centrado en el día a día que no se ha puesto a pensar en levantar la Copa, aunque sí ha reconocido que es "increíble", disputar la final por segundo año consecutivo, algo impensable hace unos años. En este sentido ha considerado que el salto de calidad dado por el equipo en los últimos años se debe "a la llegada a Alberto (Toribio)", por el trabajo realizado con los jóvenes y la exigencia en el trabajo que no se ve pero que se traslada a la cancha. "Estar por segundo año consecutivo en una final de Superliga no es una casualidad", ha afirmado.