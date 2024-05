Campos de golf en Soria. Cuántos hay y dónde están

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cada día son más los aficionados que se enganchan al deporte del golf, un deporte que es relativamente fácil de practicar en la provincia de Soria. Pedrajas, Morón de Almazán y Rioseco de Soria son las tres localidades que cuentan con campos de golf en la provincia, tres escenarios que cuentan con torneos regulares durante la temporada competitiva.

De los tres, el campo de Pedrajas, Club de Golf Soria, es el único que dispone de un recorrido de 18 hoyos. Distanciado en poco más de 10 kilómetros de Soria capital, y a apenas 2 kilómetros del Monte Valonsadero, fue diseñado por José Manuel Piñero y Álvaro Alonso de Noriega e inaugurado en 2003. Se sitúa sobre una finca de 72 hectáreas que durante siglos tuvo uso agropecuario, a 1.100 metros de altitud, con un magnífico trazado en el que entran en juego los enormes y centenarios robles que lo rodean y sus siete lagunas naturales.

Las instalaciones del Club de Golf Soria se completan con otros servicios relacionados con el golf como un campo de prácticas con puestos cubiertos y descubiertos, chiping- green y putting green. El coste de utilizar sus campos de juego varían en función de si se es o no socio e, igualmente, depende de la temporada en la que se quiera practicar.

El Club de Golf Soria cuenta además con una Escuela de Golf dirigida por Álvaro Berná Manzanares, quien posee el título de Monitor Deportivo de Golf desde enero de 2006, forma parte del organigrama del Comité Técnico Juvenil de la Federación de Golf de Castilla y León desde 2007, y obtuvo la licencia de Jugador Profesional en mayo de 2008. En este sentido, el Club de Golf Soria ha formado parte de la iniciativa 'Golf en los colegios', que promueve la Real Federación Española de Golf para acercar este deporte a los escolares. A través de este programa, centros escolares de la provincia conocían algo de ese deporte y tenían una sesión práctica.

Las instalaciones del Club del Golf Soria se completan con una casa club con cafetería, restaurante, sala de reuniones, vestuarios, cuarto de palos, taquillas y tienda de golf.

El campo con sede en Pedrajas se encuentra en el Camino Pedrajas a Oteruelos S/N. Los teléfonos de contacto son el 629 66 42 03 / 975 27 10 75. También se puede contactar a través de los correos electrónicos: golfsoria@golfsoria.com, reservas@golfsoria.com.

El Club de Golf La Dehesa de Morón se encuentra en Morón de Almazán y está situado a 300 metros de su casco urbano. Es un campo construido en 1999 en una dehesa natural y consta de 9 hoyos si bien en la segunda vuelta tiene dos salidas diferentes que dan bastante juego. Diseñado por Manuel Piñero, el terreno es llano pero esta surcado en su recorrido por el río Morón, que entra en juego en 7 de sus hoyos, y el lago en el hoyo 8. Eso obliga a tener una buena estrategia para no caer en alguno de sus obstáculos naturales.

Debido a su ubicación, el viento también es protagonista en determinados momentos del año. Es un recorrido exigente técnicamente en el que se utilizan todos los palos de la bolsa, como el hoyo 3 par 5 en el que es necesario jugar 3 hierros para llegar al green. Las tarifas por jugar en sus instalaciones varían en función de si se es socio o no de la entidad y el campo permite realizar reservas on line para su utilización. Como ocurre con otros campos de golf, el de Morón acoge diversos torneos sociales con la llegada del buen tiempo.

El río Morón atraviesa una parte del Club de Golf La Dehesa de Morón.HDS

El Club de Golf La Dehesa de Morón está ubicado en el Camino de la Dehesa s/nº, de Morón. Se puede contactar a través del número de teléfono 975 306 075 o bien en el correo electrónico golfdehesademoron@hotmail.com.

El tercero de los campos de golf de la provincia se encuentra en rodeado de sabinas milenarias. A tres kilómetros de Rioseco de Soria se encuentra el Club de Golf La Cerrada, campo de 9 hoyos en una superficie de 20 hectáreas perfecto para combinar la práctica deportiva en medio de la naturaleza.

En el escenario donde hoy se ubica se comenzó a practicar el golf hace 35 años. Ese fue el germen de lo que, 25 años después, y en varias fases, sería el Club de Golf La Cerrada, que tiene la particularidad de ser un campo rústico, natural. Ello implica que, si bien tiene mantenimiento para que el césped esté en las mejores condiciones posibles, no recibe más agua que la de lluvia. Tiene la homologación de la Real Federación Española de Golf desde el 2006 aunque desde mucho antes ya se practicaba el golf en ese escenario que, a dos vueltas, supera los 5.000 metros de un trazado no exento de algún obstáculo natural. El hoyo nueve, un par cinco, que exige un buen dominio de los palos a los participantes.

El precio por jugar en el Club de Golf La Cerrada es bastante económico. Los socios pagan una cuota anual que les permite jugar cuando quieran y lo que quieran. Los no socios pagan una cuota simbólica de 10 euros por día. A lo largo del año, en especial con la llegada del buen tiempo, no faltan torneos sociales en los que participan aficionados de la provincia, habiendo en cada torneo un almuerzo y la posterior comida. Para este 2024 son ocho los torneos que hay en liza. Aunque no está vallado y es de acceso libre, los no socios deben pagar una cantidad simbólica para su utilización. El pago se realiza en el Hotel Restaurante Quintanares de la localidad.

Varios competidores durante un torneo en el Club de Golf La CerradaHDS

El Club de Golf la Cerrada se encuentra a tres kilómetros de Rioseco de Soria, en la carretera SO-P 4248, carretera que va a Boos. Una vez recorrida esa distancia hay que desviarse por un camino para acceder a un terreno de juego situado en un claro en el interior de un sabinar. Para reservas y más información hay que remitirse al Hotel Restaurante Quintanares.