Camarero y Cortés aspiran al pódium en la prueba de León para el Regional a Tres Bandas

Los días 18 y 19 de enero el complejo deportivo de La Venatoria de León albergará la fase final de la segunda prueba del circuito regional de Billar A Tres Bandas. Hasta allí se desplazarán los jugadores del Círculo Amistad Numancia de Billar, Carlos Cortés y Pedro Camarero, los cuales, actualmente son el número uno y cuatro del ranking regional. Cortés intentará ganar su sexto torneo consecutivo, aunque en frente tendrá a grandes jugadores como el propio Camarero, el pucelano Salvador Díez o el berciano Jesús Antón.

Lamentablemente, Enrique Bravo no podrá acudir por motivos personales, mientras que Eduardo Molina no pudo acudir a la fase previa por enfermedad, donde si estuvo Fernando Méndez aunque no logró pasar el corte de dicha fase el pasado fin de semana. Además, los numantinos Juan Ignacio Sanz, Felician Farcas y Jerónimo Miguel no han podido acudir por falta de plazas. El torneo cuenta con solo treinta y ocho plazas y la demanda alcanzó las cuarenta y ocho solicitudes.

Se espera retransmitir algunos de los partidos por Internet en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UCDXZGJojYySnRuExxS4idbQ