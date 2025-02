El CSB Martínez y Tribez derrota al Babieca (79-74), continúa tercero y mira de cerca hacia la Copa

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El CSB Martínez y Tribez se ha asentado en la tercera plaza de la clasificación del Campeonato Autonómico Júnior Femenino de Segunda División, después de superar el pasado sábado (79-74) al Fisiobur Babieca de Burgos en su primer partido de 2025. Pese a que no disputaban un duelo oficial desde el 15 de diciembre, las sorianas lograron un triunfo que les permite afianzarse en su camino hacia la Copa de Castilla y León. Los júniores del CSB Caja Rural de Soria A estrenaron la segunda fase con un triunfo (77-80) en la cancha del Grúas Nautilus de Ponferrada (León), las cadetes del CSB Cañada real perdieron (44-53) ante el Previaula Babieca y los infantiles del CSB M-Audiovisuales A fueron superados (57-49) por el MML en Ponferrada.

El Fisiobur Babieca situó de salida un alto nivel de contactos que las sorianas no supieron leer y que facilitó que las burgalesas ganaran al descanso por 32-35. Los destellos individuales permitían sobrevivir a un CSB Martínez y Tribez al que le costaba encontrar sensaciones corales. Cuando todo parecía perdido, las locales le dieron la vuelta al marcador gracias una serie de buenas acciones defensivas y al acierto desde la línea de 6,75 metros. Los seis mejores de cada grupo a la conclusión de la primera fase lucharán en la segunda por acceder a la Copa de Castilla y León, hacia lo que se encaminan las júniores del CSB Martinez y Tribez, que viajan al próximo fin de semana a Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).

Mucho oficio atrás exhibió en Ponferrada el CSB Caja Rural de Soria A, que cerró bien el rebote y salIó con agresividad al contraataque desde el comienzo del duelo. Los bercianos no se rendían y los visitantes no acertaron en la toma de decisiones y erraron en las conexiones defensivas. En el último cuarto empezaron los problemas para el CSB Caja Rural de Soria A frente a un Grúas Nautilus que no daba su brazo a torcer, aunque iba por detrás en el marcador. Los sorianos no gestionaban correctamente su renta (lanzamientos precipitados, tiros libres no convertidos…), aunque, a base de carácter, lograron una valiosa victoria ante un rival que ya les había ganado dos veces este curso.

A las cadetes del CSB Cañada Real les costó encontrar su ritmo de juego, lo que provocó que perdieran por 11-31 al final del primer tiempo. Tras el descanso, las sorianas se ajustaron a nivel defensivo y empezaron a anotar en situaciones de robo y transición, pero no dejaron de fallar un sinfín de canastas bajo el aro sin oposición. De poco les sirvió el parcial de 1-14 que firmaron los infantiles del CSB M-Audiovisuales A, que dieron el choque por ganado a 35 minutos para el final y que optaron por descuidar la defensa y por soluciones individualistas en ataque. Cambió la decoración tras el descanso, aunque continuaron la inconsistencia defensiva y los inexplicables errores cerca del aro.