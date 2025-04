La cantera del C.V. Río Duero disputa es miércoles la Copa de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Deportivo Voleibol Río Duero Soria participará este miércoles 23 de abril en la Copa de Castilla y León con un total de once equipos, que competirán en las instalaciones deportivas de Pisuerga y Delicias, en Valladolid. La cita reunirá a los cuatro mejores clasificados de la liga regular en cada categoría, desde benjamines hasta senior, y el club soriano estará presente en todas ellas.

Más de un centenar de jugadores y entrenadores representarán al club celeste en una de las jornadas más destacadas del voleibol regional. La nutrida presencia soriana en la competición refleja la solidez del trabajo realizado por el club durante toda la temporada, consolidando su estructura formativa y su papel como referente del voleibol en Castilla y León.

Este año, además, será especialmente significativo para el Río Duero Soria al contar por primera vez con la participación de su equipo sénior femenino en esta competición, tras haber logrado una meritoria tercera posición en la Segunda División de Castilla y León. Este hecho no solo representa un hito para el club, sino que también reafirma su firme compromiso con el desarrollo y la promoción de la sección femenina, al mismo nivel que la masculina. El Río Duero Soria no solo destaca por su primer equipo en Superliga, sino también por una cantera que crece en número, nivel y compromiso. La clasificación de once equipos para esta copa autonómica es fruto de un proyecto deportivo estable, sostenido por entrenadores implicados, una estructura organizativa eficaz y una afición que respalda el crecimiento del voleibol en la ciudad.

La jornada del miércoles supondrá una oportunidad para que las jóvenes promesas del club sigan ganando experiencia competitiva y midan su progreso frente a otros conjuntos destacados de la comunidad. La presencia celeste será una de las más numerosas en la fiesta del voleibol regional.

En la cita a celebrar en Valladolid estará igualmente presente el C.V. Sporting Santo Domingo con hasta 9 equipos.