Fotos del amistoso entre Club Soria Baloncesto y los Veteranos del Estudiantes

El Club Baloncesto Soria (CSB) celebró su décimo aniversario con una jornada festiva que incluyó un
partido amistoso contra veteranos del Estudiantes, liderados por Nacho Azofra y con la presencia de campeones de la Copa del Rey de 2000. Este encuentro fue el evento central de la conmemoración.
La celebración comenzó con un acto institucional en el Espacio Alameda, donde se reconoció a figuras clave en la historia del club, incluyendo al equipo sénior femenino, fundadores y colaboradores destacados. Posteriormente, se ofreció
un clínic para entrenadores de la provincia a cargo de Juan José Nieto Lobato, entrenador del San Pablo Burgos. La jornada culminó con una fiesta en el Descanso del Sanan, amenizada por música, tras el emocionante partido amistoso.
El Club Baloncesto Soria se midió a auténticas estrellas MARIO TEJEDOR
CBS vs Veteranos del Estudiantes
