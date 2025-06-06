Heraldo-Diario de Soria

Baloncesto

Fotos del amistoso entre Club Soria Baloncesto y los Veteranos del Estudiantes

Para celebrar su décimo aniversario, el CSB organizó un partido amistoso contra un equipo de veteranos del Estudiantes. El encuentro contó con la presencia de Nacho Azofra, quien lideró a una pequeña representación del club madrileño, entre cuyos miembros se encontraban varios campeones de la Copa del Rey de 2000. Este partido fue el evento principal de la conmemoración del aniversario del CSB.

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El Club Baloncesto Soria (CSB) celebró su décimo aniversario con una jornada festiva que incluyó un partido amistoso contra veteranos del Estudiantes, liderados por Nacho Azofra y con la presencia de campeones de la Copa del Rey de 2000. Este encuentro fue el evento central de la conmemoración.

La celebración comenzó con un acto institucional en el Espacio Alameda, donde se reconoció a figuras clave en la historia del club, incluyendo al equipo sénior femenino, fundadores y colaboradores destacados. Posteriormente, se ofreció un clínic para entrenadores de la provincia a cargo de Juan José Nieto Lobato, entrenador del San Pablo Burgos. La jornada culminó con una fiesta en el Descanso del Sanan, amenizada por música, tras el emocionante partido amistoso.

