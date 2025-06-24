Henrique Petter refuerza la primera línea del Balonmano Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria continúa configurando su plantilla para el ilusionante reto en División de Honor Plata, y lo hace con un refuerzo de altura. El lateral izquierdo brasileño Henrique Petter Solenta (Concórdia, Brasil, 1997) se incorpora al equipo soriano procedente del Trops Málaga, equipo con el que ha competido las últimas temporadas en la categoría de plata del balonmano nacional.

Petter, que cuenta también con experiencia en la Liga Plenitude ASOBAL, llega a Soria con una trayectoria contrastada en clubes como Valladolid, Novás o el propio Málaga. Su potente lanzamiento exterior, su capacidad física y su compromiso defensivo lo convierten en un jugador muy completo que promete ser una pieza clave en el esquema de los amarillos.

El nuevo fichaje del Balonmano Soria se define por su intensidad en ambos lados de la pista, su carácter competitivo y su ambición, cualidades que encajan a la perfección con los valores del club soriano en esta nueva etapa en la categoría de plata.

Con esta incorporación, el Club Balonmano Soria continúa reforzando su primera línea con talento internacional y experiencia, en un proyecto que sigue creciendo con paso firme y mucha ilusión.