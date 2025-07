El Numancia: concienciados con el proyecto del ascenso

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Aparecen distintos futbolistas por la sala de prensa de Los Pajaritos en el protocolario acto de su presentación como jugadores del CD Numancia, este martes tocó el turno al lateral zurdo Fermín Ruiz, y al portero Joel Jiménez, y su porte se torna seria, concienzuda al ser cuestionados sobre el objetivo de superar la categoría con el equipo soriano después de dos frustrados ascensos a Primera Federación en las dos campañas precedentes.

Tanto Fermín Ruiz como Joel Jiménez confirmaron la necesidad de elevar el listón, siendo conscientes de que es casi una exigencia para un club al que calificaron de histórico y de un reconocido nivel por el que se decantaron, entre otras cualidades, para defender sus intereses la temporada entrante. El ascenso se presenta como su gran motivación antes de que la competición coloque a cada uno en su sitio.

Joel Jiménez decidió venir a Soria empujado por la necesidad. Consumado el ascenso a Primera Federación con el Talavera y con un año más de contrato, el club manchego rescindió el acuerdo. El portero recibió la oferta del Numancia y se comprometió sin muchas dudas.

«Ha sido fácil venir, me han facilitado mucho las cosas y sé que vengo a un club exigente y con un gran proyecto, con el objetivo claro del ascenso, con unas grandes instalaciones y un pasado reconocido en el fútbol, que lo experimenté cuando me enfrenté a este equipo con el Sporting, hace muchos años, y con el Utebo, más recientemente», expuso el portero, que se definió como «ágil y con presencia en el juego aéreo».

En sus primeros días bajo la disciplina numantina destacó la acogida en el vestuario, la cercanía de sus compañeros y la responsabilidad en el grupo que se está configurando. Destacó la presencia de su compañero de demarcación, Miguel Ángel Abad, con gran relevancia para su progresión. «La competencia sube el nivel. Ahí ganamos todos», reconoció.

De momento, la portería cuenta con Joel y Abad a la espera de la contratación de un tercer guardameta que alterne los entrenamientos como tercero en la primera plantilla y la portería del filial, tal como aseguró el director deportivo numantino, José Alejandro Huerta, presente en la sala de prensa de Los Pajaritos.

Hasta agosto ayudará en los entrenamientos el portero Marc Kuidaio, procedente de la Academia Internacional numantina.

Avalado por la experiencia de una trayectoria extensa a nivel nacional, Poli Ejido o Antequera, entre otros, e internacional, Panetolikos griego, Fermín Ruiz se esforzará por ocupar el puesto de lateral zurdo en el esquema de Abel Segovia, técnico con el que coincidió en su etapa en Antequera y con el que alcanzó el ascenso a Primera Federación.

«Cuando Abel Segovia firmó con el Numancia se puso en contacto conmigo. Al conocerlo, no me lo pensé demasiado», relató el andaluz, que conociendo el estilo de juego del entrenador sabe que el equipo intentará ser protagonista y no depender del rival, «solo lo necesario», afirmó. Sobre las exigencias en su juego, Fermín reconoció que le pedirá «tener el balón, ser cuidadoso y fino en defensa y proyectarse en ataque».

Unas características a las que se aferrará el Numancia para alcanzar ese objetivo marcado para la temporada, el del ascenso. «Esperemos que no se nos escape», deseó el lateral, inmerso en plena fase de preparación. «La pretemporada es dura, pero más llevadera con el balón», finalizó.