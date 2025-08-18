Marta Pérez correrá en Bruselas

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

Marta Pérez correrá el viernes en Bruselas. La atleta soriana ha sido confirmada para la prueba de 1.500 metros de la Diamond League en la capital belga en la penúltima cita de las quince programadas en el máximo exponente internacional del atletismo al margen de los campeonatos oficiales como Juegos Olímpicos, Europeos o Mundiales, entre otras competiciones de ese rango en las que las selecciones nacionales toman protagonismo abanderando a las individualidades.

No es el caso de la Diamond League. Los mejores atletas en cada una de las disciplinas se miden en las pruebas de un extenso calendario que premia al mejor atleta durante la temporada al aire libre. Ahí estará de nuevo la pupila de Antonio Serrano, entre las mejores de la distancia de los 1.500 femeninos.

Marta Pérez regresa a ese escaparate después de su gran actuación la semana pasada en la prueba de Silesia, en la localidad de Chorzow, donde paró el crono en 3:59.02 certificando su segunda mejor marca de siempre tras el récord de España que ostenta, 3:57.75, logrado en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París en 2024. Registro que no le permitió meterse en la carrera definitiva de los Juegos.

En la prueba de Silesia finalizó en la décima posición, lejos de las primeras clasificadas. Venció la etíope Gudaf Chegay con un tiempo de 3:50.62 en una carrera con la participación de la liebre española Lorea Ibarzabal en el intento de superar el récord del mundo de la keniata Faith Kipegon, 3:48.68. No resultó posible y la etíope se quedó a dos segundos mientras que sus rivales entraron por detrás a cuatro segundos de su registro, la keniata Beatrice Chebet (3:5473), mejor marca personal, o seis segundos como la británica Georgia Hunter Bell (3:56.00).

La soriana afronta la prueba del viernes como una oportunidad para demostrar su buen estado de forma. Los altos ritmos con los que se corre acercan a las participantes a sus mejores marcas y Marta Pérez repite experiencia en Bruselas en un buen momento antes de centrarse en la puesta a punto para la cita mundialista de Tokyo.

Estas carreras favorecen la preparación y ya llegarán las dos siguientes semanas para afinar el estado físico. Una exigente sesión de entrenamiento en una competición de elevado nivel por las rivales, el escenario y lo que significa la Diamond League. La posibilidad de acercarse a su mejor crono de siempre, el récord de España, no es ninguna quimera cuando en sus dos anteriores carreras ha bajado de los cuatro minutos.

A falta de la confirmación oficial de la nómina de atletas convocadas para la carrera del viernes a partir de las 20.11 horas, retransmitida por Movistar+, se espera un nivel elevado con las mejores especialistas de la distancia entre las que se encuentran Gudaf Tsegay, Georgia Hunter Bell, Sarah Healy, Jessica Hull, Nelly Chepchirchir, Nikki Hiltz, Freweyni Hailu, Linden Hall, Beatriz Chebet, Birke Aylom o Heather Maclean, entre otras posibles participantes.