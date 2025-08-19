El Balonmano Soria calibra su puesta a punto

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria afronta este miércoles su tercer compromiso de pretemporada de cara a su puesta apunto para el desembarco en la Liga de Honor Plata, categoría en la que militará la temporada 2025-26. Su rival es uno de los conjuntos de la Liga Asobal al que se mide como ensayo a su preparación, el BM Nava.

Los pupilos de Oriol Castellarnau comenzaron la fase de preparación el pasado 4 de agosto y hasta la fecha han alternado las sesiones de entrenamiento con dos apariciones en partidos amistosos: una derrota frente al BM Anaitasuna, 28-34, y una victoria ante el BM Zaragoza.

La programación de pretemporada para el BM Soria cuenta con una cita más el próximo sábado ya que el conjunto amarillo se enfrentará al BM Tarazona, de la Primera División Grupo C, en el cuarto encuentro de preparación. Un rival de un escalón inferior después del compromiso con un conjunto de mayor jerarquía como es el BM Nava.

Los partidos amistosos se completarán con el enfrentamiento del 29 de agosto ante el BM Huesca, de la Liga Asobal, y contra el Villa de Aranda, también de la máxima categoría del balonmano, la Liga Asobal, el próximo 4 de septiembre, última parada antes del estreno en la competición de la Liga de Honor Plata el próximo 14 de septiembre.

El técnico Oriol Castellarnau trabaja en la pretemporada con un grupo de efectivos renovados y fichados para el proyecto de la nueva temporada: Edu Alonso, Borja Illesca, Pedro Ibarra, Sergio Tobes, Brais Martínez, Pedro Berrio, Henrique Petter, Pipe García, Urtizberea, entre las novedades.