El Grupo Herce cierra su plantilla con el fichaje del sueco Viktor Lindberg

El Grupo Herce cerró este miércoles su plantilla con la incorporación del atacante-receptor sueco, Victor Lindberg, según informó el club celeste. El nuevo efectivo celeste es un jugador de 29 años y 191 centímetros de estatura. Su aportación a la rotación soriana se centra en la labor de recepción sin menospreciar su aportación en el juego ofensivo. Otra de sus facetas a destacar es el saque.

Lindberg se presenta en Soria avalado por su experiencia internacional, tanto a nivel de clubes como de la selección de su país con la que se ha proclamado la CEV European Silver League el pasado mes de julio. Un título de prestigio que además le permitirá jugar el próximo curso en la Golden League. La participación del nuevo jugador celeste en el torneo acredita el gran momento de juego y madurez que atraviesa por lo que fue nombrado el MVP de la final ante Hungría después de sumar 17 puntos. Sin duda, es un efectivo de gran talento finalizador.

Otro de los puntos fuertes del nuevo jugador celeste es su potencial de saque, algo que unido al talento de otros jugadores del equipo en esta faceta, pueden hacer que los sorianos sean un equipo temible en la línea del servicio. De hecho, a lo largo de su trayectoria en Suecia, Lindberg ha sido nombrado en varias ocasiones mejor jugador y mejor sacador.

Además , Lindberg cuenta con experiencia en la liga finlandesa, donde militó en el Raision Loimu en la 2018-19. Un año después aterrizó en la liga alemana, jugando en el SVG Lüneburg y en el United Volleys Frankfurt. Tras su regreso a su país, pasó por el Vingåkers Volleybollklubb en la 2022-23, para recalar, un año después, en su último club, el Floby VK, con quien el curso pasado ganó Liga y Copa de Suecia.