La Selección Española Sub-21 vence en Soria: Más de 100 fotos del encuentro y la afición

España Sub-21 inicia en Soria su camino en la fase de clasificación. Los sorianos disfrutan del fútbol de la Selección y animan a las estrellas más jóvenes del fútbol español

Los sorianos disfrutaron de las jóvenes estrellas

Los sorianos disfrutaron de las jóvenes estrellasMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

Soria sirvió de estreno para David Gordo como nuevo seleccionador de la Rojita, y así, Los Pajaritos inspiraron a la Selección para arrancar con una victoria convincente 3-0 esta nueva etapa. El partido fue la primera jornada de clasificación para el Europeo Sub-21 que además asigna plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. 

Unos 2.500 espectadores disfrutaron del choque, animaron y llevaron pancartas; Gonzalo, el futbolista del Real Madrid fue el más nombrado por la afición. Los aficionados demostraron que Soria está entregada con el equipo español, y los asistentes disfrutaron a lo grande con los goles de Rafael Obrador, Yarek Gasiorowski y Pablo García.

