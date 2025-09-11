La sanción a De Frutos modifica el once del CD Numancia

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha sancionado con un partido al defensa central del CD Numancia, Óscar de Frutos, según recoge los acuerdos del juez disciplinario único para competiciones no profesionales (un partido de suspensión por expulsión directa).

El rojillo, por tanto, se perderá el partido del próximo domingo en Los Pajaritos, 17.00 horas, frente al Rayo Cantabria. Su ausencia abre, al menos, un hueco en el once titular de Abel Segovia, que deberá modificar su alineación por la baja del burgalés.

Las alternativas son diversas a la hora de suplir a De Frutos. Entre los que se postulan para ocupar el puesto aparecen Carlos Gutiérrez (con problemas en el tobillo), que jugó unos minutos en Villaviciosa para ordenar la defensa una vez expulsado su compañero; también Ian Olivera, de vuelta a Soria finalizada su concentración internacional con la selección de Andorra, lo que le apartó del equipo rojillo el pasado fin de semana.

Fabrizio Danese acompañó en el once titular a De Frutos. Su continuidad no está asegurada debido a la disponibilidad de sus compañeros. El entrenador lo alineó en el eje de la zaga en la primera cita de la liga por razones evidentes: Olivera se encontraba ausente por los compromisos internacionales en la ventana FIFA y Carlos Gutiérrez arrastraba unos problemas físicos en el tobillo que ya le habían apartado de los últimos ensayos de pretemporada.

Compareció, sin embargo, en el césped de Les Caleyes de Villaviciosa para completar algo más de 25 minutos.

Una semana después, con más tiempo para la recuperación, el tinerfeño podría estar a disposición del técnico para ocupar un puesto en el centro de la defensa. La evolución de las dolencias en la articulación y las preferencias del entrenador definirán la alineación.

Los cambios en el equipo no se reducen exclusivamente a la zona defensiva. Durante el partido ante el CD Lealtad, Abel Segovia intervino con las sustituciones en el intento de mejorar lo propuesto en la primera parte del encuentro.

Con el empate a uno y en tiempo de descanso, Cristian Delgado dejó su lugar en el equipo a Dani García. En el desarrollo del enfrentamiento ingresaron en el campo Héctor Peña y Carlos Gutiérrez ocupando el puesto de Álex Gil y Néstor Lucas.

Por ahí se puede adivinar si el entrenador medita la posibilidad de variar su equipo titular. Héctor Peña dinamizó la banda derecha y fue objeto del penalti en la recta final del encuentro.

En el centro del campo regresa Jannick Buyla. El ecuatoguineano se perdió la jornada inaugural de la liga por su compromiso internacional con su selección. De vuelta a la disciplina del Numancia, se convierte en una alternativa para el entrenador, que utilizó de salida en Villaviciosa a Néstor Lucas, Moustapha y Cristian Delgado en el centro del campo.

La posible recuperación y la disponibilidad de Berto González, con problemas físicos y fuera de la convocatoria de la primera jornada, abre las alternativas en la zona de vanguardia donde jugaron Juancho y Jony, además de Álex Gil, escorado en uno de los costados del ataque.

Inédito se marchó de Asturias Hugo Matos, uno de los jugadores con más relevancia en la pretemporada y de los que más ha sobresalido en ese período de puesta a punto. Dani García reforzó el ataque en la segunda parte. Otra opción más para el técnico.

En los laterales ocurre algo similar. Bonilla y Fermín Ruiz se disputan la banda izquierda de la defensa, mientras que Alain García y Marcos Sánchez rivalizan por el lado derecho. En la primera ocasión, Abel Segovia se decidió por Fermín y Alain.

La continuidad no está asegurada y todo puede cambiar de una jornada para otra y más cuando buena parte de los efectivos han contado con un parecido número de minutos antes de la competición.

Todo queda en manos de Abel Segovia, obligado a realizar, al menos, un cambio por la ausencia de De Frutos.