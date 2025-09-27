Heraldo-Diario de Soria

Balonmano

Balonmano Soria: fotos de la primera victoria de la temporada

El Balonmano soriano se lleva una alegría con la primera victoria del equipo ante BM Sinfín en la nueva liga División Honor Plata. Vinicius con nueve goles destaca como 'killer' 

Los amarillos logran su primera victoria

Los amarillos logran su primera victoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El Balonmano Soria se lleva un tenso encuentro y logra la primera victoria de la temporada en División Honor Plata. 35-34 frente al BM Sinfín de Santander. 

Los amarillos arrancaron muy bien el partido ganando de cuatro goles al descanso, partido muy serio de los de Oriol Castellarnau que, sin embargo, no lograba mantener amplitud en el marcador durante el segundo tiempo. Finalmente, el trabajo en todas las líneas sirvió para que el equipo de Soria consiguiera su primer triunfo de la temporada.

Los amarillos logran su primera victoria

Los amarillos logran su primera victoriaMARIO TEJEDOR

