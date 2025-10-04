"Lo importante es evitar los errores"

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

«Lo más importante es no cometer errores porque estaremos más cerca de ganar», reconoció ayer el entrenador del CD Numancia, Abel Segovia, durante su repaso semanal a la actualidad de su equipo.

En el propósito de sumar la primera victoria a domicilio, el técnico numantino destacó la necesidad de mantener la portería a cero, como «base de una consistencia defensiva», para después superar al rival creando ocasiones de gol y materializando alguna de ellas, «nos cuesta marcar, necesitamos muchas oportunidades».

Y para lograrlo, «debemos tener el balón», analizó Segovia, que definió el momento actual como «un proceso en el que estamos creciendo».

Dos desplazamientos después, el Numancia afronta su tercera salida de Soria. «En el primer partido tuvimos falta de acierto; en el segundo, lo podemos calificar de accidente», como mal menor, apuntó. Para este tercero, Abel Segovia no escondió el objetivo marcado.

«No salgo a empatar ningún choque. No nos sirve. Tenemos que ir a ganar, luego ocurren circunstancias a lo largo del partido que lo definen», explicó el técnico, que ahora únicamente se centra en el siguiente compromiso, sin mirar la clasificación.

«Creo en ganar partidos. Todavía es pronto para mirar la clasificación. Todo puede cambiar en las próximas semanas», anunció. Segovia observa el encuentro como la oportunidad de reivindicar a su equipo lejos de Soria, siempre y cuando «no se cometan errores», frente a un equipo «joven, con energía y una propuesta de fútbol, con balón, parecida a la nuestra», indicó.