David José Pineda busca más medallas en el Mundial Virtus de Atletismo que se celebra en Australia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

David José Pineda quiere seguir colgándose medallas en el Mundial Virtus de Atletismo que durante estos días se está celebrando en la localidad australiana de Brisbane. El soriano competirá hasta en tres pruebas diferentes como son los 200, 400 y 4x400 metros en una cita que reúne a los mejores deportistas de su categoría T20 con deficiencia intelectual.

Tras el oro logrado la semana pasada en la distancia de los 400 metros del Mundial Paralímpico de Nueva Delhi, Pineda quiere ponerle la guinda a la temporada con más metales a su brillante palmarés. La competición australiana supondrá para el atleta del Numantino el cierre a una temporada muy larga y en la que el objetivo eran estas pruebas en Asia y en Oceanía.

La participación de Pineda en el Mundial Virtus arrancará este sábado a las 12.30 horas en Australia con las series en la disciplina de los 400 metros. El soriano es uno de los grandes favoritos para conseguir el oro y en principio no debería tener problemas para lograr las clasificación para la final. La lucha por las medallas será el domingo 12 de octubre a las 13.20 horas en Australia.

Pineda espera subir al podio y con la alegría de las medallas afrontaría el lunes la semifinal de los 200 metros a partir de las 10.20 horas en Brisbane. La final del doble hectómetro será el martes 14 de octubre a las 13.22 horas en Australia. Menos de dos horas después correrá la final del 4x400.