David José Pineda gana su serie y luchará por el oro en la final del 400 del Mundial de Australia

David José Pineda con la bandera de España tras lograr la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París en 2024.@Paralimpicos

David José Pineda hizo buenos los pronósticos y a partir de las 5.20 horas de la madrugada española correrá la final de los 400 metros lisos del Mundial Virtus de Atletismo que durante estos días se está celebrando en la localidad australiana de Brisbane. El soriano buscará la medalla de oro y así dar continuidad a su triunfo en el Mundial Paralímpico que recientemente tenía lugar en Nueva Delhi.

El atleta del Numantino se impuso con solvencia en su serie clasificatoria y con un tiempo de 49.10 se metía en la gran final. Desde principio a fin, Pineda lidero una carrera en la que se dejó ir en la recta final dada su superioridad.

De cara a la final de esta madrugada, el gran rival de Pineda será el también español Deliber Rodríguez, que con un tiempo de 48.82 fue el mejor de los ocho finalistas. Pineda ya se impuso a Deliber Rodríguez en la final de Nueva Delhi y en Australia intentará seguir siendo mejor que su compatriota para colgarse un nuevo oro.

La participación de David José Pineda en Brisbane continuará después de la final del 400 ya que el soriano correrá la distancia del 200 y el 4x400. Las finales de estas dos disciplinas están programadas para la madrugada del martes.