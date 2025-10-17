Las rotaciones del Balonmano Soria, en el punto de mira

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Al BM Soria le cuesta imponerse en sus enfrentamientos. La última demostración se produjo frente al OAR Coruña. Una segunda parte deficiente le apartó de la posibilidad de sumar una nueva victoria, la segunda en liga, y avanzar en una clasificación muy comprimida y con escasas diferencias. «Será la tónica de toda la temporada», aseguró ayer Oriol Castellarnau analizando la anterior jornada disputada por su equipo .

En su repaso semanal, el técnico del BM Soria asumió que no se puede dejar escapar un partido cuando has disfrutado de ventajas de cinco o seis goles. «Hay que tener regularidad para mantener esas diferencias favorables. Si no tienes calidad no consigues irte en el marcador», indicó Castellarnau, que se reprochó, asumiendo la autocrítica junto al cuerpo técnico, un problema en la rotación. «Los jugadores que salen del banquillo deben estar más seguros», analizó.

La nueva derrota no es un problema de mentalidad, según comentó el entrenador. «Nuestros rivales se adaptan a nuestros cambios y nos costó variar la dinámica», asumió. «Tenemos que competir, algo que solo hemos dejado de hacer en el partido frente al Barça y en unos momentos frente a Eivissa», advirtió. Ese es el camino, competir. Y ahí centra sus intenciones en la próxima jornada en Sevilla. «Tenemos que ser positivos. Estamos trabajando bien y llegará el momento», se animó.

El rival es un conjunto similar a otros de su nivel a los que ya se ha medido, el Benidorm y el OAR Coruña, y con los que ha perdido. «Creo que están a la altura y ocuparán una posición similar», anunció. Sobre las características del Sevilla, Oriol recalcó la rapidez de su juego, sus acciones sin balón, la correcta lectura de los partidos y la figura de Ángel Montoro, uno de sus efectivos más destacados.

Preguntado sobre el rival en Copa del Rey, Anaitasuna de Pamplona, conocido esta semana tras el emparejamiento por sorteo realizado en la Federación Española de Balonmano, el entrenador del club soriano aseguró que es un buen equipo dirigido por, a su entender, «el mejor entrenador de la categoría», Nacho Moyano.

El BM Soria se medirá al equipo navarro el próximo mes de noviembre, el día 5, a eliminatoria única y en la cancha soriana del San Andrés. Un rival que se encuentra en la misma categoría que el conjunto amarillo. Una primera ronda en la que han entrado 24 equipos procedentes de la División de Honor Masculina y la División de Honor Plata Masculina.

Acompañando al técnico del BM Soria participó en el repaso de la actualidad del equipo, el jugador Rubén Etayo, recuperado de sus problemas físicos pero todavía falto de ritmo de competición. Su aportación se extiende al terreno de juego y al vestuario por su condición de jugador experimentado en la categoría.

«Quiero dar lo mejor de mí y contagiar al resto de los compañeros aunque parezca que soy frío. Debemos dar un mensaje de responsabilidad y también de tranquilidad, pero sin perder la ambición de ganar», comentó Etayo. De eso se trata, «de ganar». Sumar puntos. «No nos puede superar la ansiedad porque eso se traslada al terreno de juego provocándonos errores, como pérdidas de balones», asumió.

Pese a todo, el jugador cree que se encuentran en el «buen camino», admitiendo que el desplazamiento a Sevilla no es cómodo y el rival, menos. La temporada ha comenzado recientemente y las distancias no se han disparado en la clasificación. Tampoco los equipos han marcado diferencias insalvables.

La tónica de la temporada será la de ver una igualdad muy marcada entre los equipos y resoluciones de partidos por detalles. «El grupo es muy igualado y estará así toda la temporada», auspició Oriol Castellarnau, consciente también de la dificultad que entraña el enfrentamiento con el conjunto sevillano. Una oportunidad más de no perder el paso en la competición y de sumar el primer punto o los dos primeros como visitante.