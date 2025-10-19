Cambio de rumbo en el Numancia

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Semana convulsa en los despachos y de reactivación en el césped. El empate del pasado domingo frente al colista de la competición, el Sámano, precipitó el despido de Abel Segovia y la contratación acto seguido de Ángel Rodríguez, un viejo conocido en Soria por su paso como jugador por el equipo rojillo en la década de los 90 del pasado siglo. En su faceta de futbolista impulsó en Los Pajaritos su carrera con el ascenso a Primera división. En la de técnico aspira a elevar al club soriano de categoría y afianzar su trayectoria como entrenador.

La labor no es menor. El primer puesto del Grupo 1, el que otorga el pase directo a un nivel superior, lo ostenta el Deportivo Fabril. Los gallegos han sumado todos los puntos en juego, 18, afianzando un liderato ahora complicado de derribar.

La promoción de ascenso parece más asequible, a tres puntos, para la tropa de Ángel Rodríguez, incapaz hasta el momento de imponerse por juego y resultados a sus oponentes. Complicada tarea la de asomarse a los puestos de privilegio cuando el equipo no carbura en la medida de lo que se esperaba.

Los rectores del club sostienen el discurso del ascenso. La vía directa es la deseada. La otra, la de la promoción, se entiende como el mal menor aunque válida a todos los efectos pese a su inequívoca complejidad. La experiencia numantina es un ejemplo. Las palabras se reflejan en la sala de prensa. Los resultados avalan las intenciones.

A Ángel Rodríguez le toca el turno de llevar sus declaraciones de objetivos, estilo de juego, forma física y conceptos al terreno de juego y que sus jugadores lo asuman como algo propio y necesario en su camino de redención. Escasos tres días para dar la vuelta a lo anterior. Los cambios son seguros. El número y la nómina, todavía es una incógnita. Hasta justo no iniciarse el partido no se conocerán.

La información manejada durante esta semana novedosa se concretará en el primer once de Ángel Rodríguez, conocedor de la necesidad de romper la dinámica de resultados desfavorables y de infundir un estado de ánimo más propicio de cara a tomar una posición más cercana a los mejores de la categoría. La victoria es el camino, así lo anticipó el técnico leonés. El rival, uno de los señalados en la lucha por el ascenso, el Salamanca UDS. Una tarea de enorme envergadura.

Ángel Rodríguez no ofreció ninguna pista sobre el equipo titular que saltará al césped de Los Pajaritos. El entrenador leonés parte de cero, al igual que buena parte de sus efectivos. Todos los jugadores se presentan con posibilidades de ocupar un puesto en el primer once del proyecto de Ángel Rodríguez, una incógnita por la escasez de tiempo para trabajar en una semana diferente por todo lo acontecido: destitución de Abel Segovia y contratación del entrenador leonés.

Desde la portería, con cambio de titular en la anterior jornada, hasta el referente de la vanguardia, los aspirantes a ocupar un lugar en el once está abierto. Ángel Rodríguez no despejó ninguna duda, si las tiene, ni tampoco adelantó la presencia de inicio de ninguno de los jugadores. Se limitó a a señalar que no estaba en su intención dar pistas al rival. La forma de actuar durante la temporada será la realizada por el técnico esta semana. Nada de ofrecer pistas a los contrarios, que ya estudian la forma de jugar de todos los rivales para alejar, al menos, las sorpresas.