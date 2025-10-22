El reto de ganar lejos de Soria sigue vigente

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El siguiente reto del CD Numancia es cambiar la dinámica lejos de Los Pajaritos. Los resultados cosechados hasta la fecha, con los puntos recaudados, se circunscriben a los partidos disputados en Soria, diez puntos de los once conseguidos (frente al Rayo Cantabria (2-1), Segoviana (1-0), Sámano (0-0) y Salamanca UDS (3-1).

Como visitante, el conjunto rojillo únicamente ha logrado un empate, en Villaviciosa ante el Lealtad (1-1), y ha salido derrotado de sus visitas al Bergantiños CF (3-1) y a la SD Sarriana (4-2).

Para consolidar su nuevo rumbo, el grupo de Ángel Rodríguez precisa de adquirir más consistencia en su papel de visitante. En Los Pajaritos, en el estreno del técnico leonés el pasado domingo y única cita a la que se ha enfrentado de momento, recuperó el papel de conjunto dominador.

La fortaleza en campo propio ha caracterizado al conjunto soriano a lo largo de su trayectoria. Por ahí se ha asentado su continuidad en el fútbol profesional, con a veces mejores o peores campañas y resultados, pero casi siempre apoyando su recaudación de puntos en el coliseo numantino.

El reto de comenzar a sumar lejos de Soria es una necesidad si del ascenso se habla. Con los puntos de casa exclusivamente se antoja difícil entrar en los puestos de promoción, a las pruebas nos remitimos en las primeras seis jornadas disputadas, y menos alcanzar al líder del grupo.

En el camino hacia una nueva dimensión clasificatoria se cruza el Marino de Luanco. El conjunto asturiano se ubica un puesto por encima del soriano con un punto más. Partido entre parejos de momento. Lucha por acercarse a la zona de promoción.

Para el Numancia, algo más. Intento de acabar con la racha de resultados poco favorables como visitante y segundo encuentro del nuevo entrenador que habrá contado con una semana de trabajo, algo que anunció como muy necesario en todos los apartados: táctico, conceptual, mental, físico...

Este último muy necesario para conseguir esa marcha más a la que aspira el técnico y así plasmar las características de su estilo, con mayor presión y más arriba, una intensidad superior, agresividad en sus jugadores, verticalidad, presencia en el área rival y rapidez en las acciones.

El acierto es fluctuante aunque cuantas más veces se llegue a los dominios de los adversarios y más veces se pruebe sus sistema defensivo y a su portero, las ocasiones aumentarán y la efectividad será una cuestión estadística, a no ser que la racha desfavorable se apodere de los jugadores numantinos.

Los cambios del pasado domingo se certificaron a través del gol, que es el valor más determinante en el fútbol. Todo gravita sobre la anotación. El trabajo es necesario de cara a crecer a nivel de equipo y de juego. Sin el gol, todo queda en un segundo plano y el Numancia lo necesita en Luanco para crecer.