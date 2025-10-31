El Numancia podría conocer su rival en Copa el próximo 11 de noviembre

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia conocerá, a falta de confirmación oficial, el martes 11 de noviembre, en el habitual escenario del Salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la identidad de su siguiente rival en la Copa del Rey.

El sorteo de la segunda eliminatoria se celebrará a mediados del próximo mes con todos los equipos dentro del bombo, a excepción de los cuatro clubes participantes en la Supercopa a principos de enero: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.

La lista total de contendientes, 56 equipos, saldrá de entre los ganadores de la primera ronda y se enfrentarán los días 2, 3 y 4 de diciembre, clasificándose para dieciseisavos de final, 28 conjuntos, y jugar a mediados de diciembre. En esta segunda ronda, como en la primera, los equipos de menor categoría se medirán a rivales de mayor rango, Primera o Segunda división según sea posible.

Uno de los criterios de la Federación en el sorteo es el de la proximidad geográfica (estudian reducir las cuatro áreas diseñadas en la primera ronda a dos, la zona norte o en la sur), además de los emparejamientos de los conjuntos de menor categoría con los de superior. Una eliminatoria a partido único y en el campo del conjunto de una competición menor.

En el caso de enfrentamientos de equipos de una misma categoría, el partido se jugará en el campo del conjunto cuyo nombre salga extraído en primer lugar en el sorteo. En la siguiente eliminatoria no funcionará el VAR, que sí estará presente en las rondas finales del torneo copero.

El Numancia espera rival. Hasta donde sea posible, los clubes de inferior categoría jugarán contra los de mayor categoría que hayan superado la eliminatoria anterior. A falta de conocerse todos los clasificados ya que esta edición se ha cerrado antes de la finalización de todos los cruces de la primera eliminatoria, los conjuntos que han confirmado su pase en Primera división son Real Sociedad, Girona, Sevilla, Valencia, Cádiz, Elche, Mallorca, Osasuna, Villarreal, Rayo Vallecano y Getafe.

En Segunda división estarán en el bombo: Granada, Almería, Eibar, Real Zaragoza, Ceuta, Albacete, Leganés, Sporting de Gijón, Mirandés, Burgos, Racing de Santander, Huesca y Cultural Leonesa.

Del resto de categorías, con conjuntos de menor rango, han asegurado su presencia el Guadalajara, Navalcarnero, Talavera, Cartagena, Eldense, Sant Andreu, Portugalete, CD Tenerife, Extremadura, Cieza, CD Numancia, Pontevedra, Reus, Quintanar del Rey, Torrent, Ourense CF, Racing de Ferrol, Sabadell y Ebro.

El conjunto de Ángel Rodríguez tiene un margen de espera hasta el siguiente cruce en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Antes del sorteo y de conocer su próximo rival, el equipo soriano tiene por delante la tarea de centrarse en la competición liguera en la que debe medirse el próximo domingo al filial del Valladolid, el Promesas.

Un duelo castellano previo al siguiente compromiso, también con rival regional, el Real Ávila. El Coruxo se cruza en el itinerario numantino, que visitará Burgos unos días antes del cruce copero. El Langreo será el rival anterior a la segunda eliminatoria de la Copa, programada para los primeros días de diciembre. Tiempo para centrarse en la competición liguera.