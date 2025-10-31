De vuelta a Soria para reforzar al Grupo Herce Río Duero Voleibol

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Con el pensamiento centrado en el siguiente compromiso de la Superliga en Tarragona, el Grupo Herce Río Duero protagonizó un paréntesis en la preparación de la cita liguera con la presentación de dos de sus jugadores referentes, Lucas Lorente (colocador) y Diego Miguel (receptor).

Los dos sorianos de la plantilla celeste que se han incorporado este curso tras su paso por Bélgica (Lindemans Aalst), el primero, y la finalización de su estancia en la concentración permanente de Palencia, el segundo. El escenario elegido ayer para el protocolario acto de presentación fue las instalaciones de la empresa cárnica Grupo Villar, con la presencia de Pablo Vázquez, director general de elaborados de Costa Food, que confirmó su compromiso de apoyo al deporte soriano y al club celeste en particular.

El técnico del Grupo Herce, Alberto Toribio, también presente en el acto junto a su presidente, Alfredo Cabrerizo, adelantó la importancia del segundo partido de competición tras un arranque «con buenas sensaciones» ante el Unicaja Almería. «Enlazar dos victorias seguidas nos pone en el buen camino para la clasificación de la Copa del Rey, el primer objetivo y de momento único que nos marcamos», aseguró.

El encuentro no será fácil debido a las características del pabellón, como reconoció el técnico. «Hace 15 años estuve tres temporadas en Tarragona y disfruté del pabellón. Ahora lo sufrimos por sus dimensiones. El techo es bajo y nos condicionará la manera de jugar, además del equipo, renovado con cubanos y un puertorriqueño. Tres jugadores del sexteto del pasado año son nuevos», destacó.

Frente a Tarragona, se desplegarán los dos jugadores sorianos, sobre todo Lucas Lorente, colocador y extensión en la cancha de las ideas de Toribio. «Aunque vuelvo de Bélgica, lo hago con más experiencia.

Tengo buena conexión con el entrenador y mis mejores características residen en mi cabeza, además de un buen nivel técnico, el bloqueo y ataque», describió Lorente antes de que su compañero, Diego Miguel, mostrara sus ganas de progresar, mejorar y aportar su cualidades al equipo «envergadura y altura. Toribio nos impulsa. Quiero desarrollarme para ser un mejor jugador», confió.