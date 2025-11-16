El Numancia regresa a su fortín

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

En plena racha favorable de resultados, cinco jornadas en Liga sin perder con tres victorias y dos empates, y otra victoria más en la Copa del Rey, el Numancia recibe al Coruxo CF en Los Pajaritos, verdadero fortín rojillo donde solo se ha dejado dos puntos de los quince puestos en juego.

La dinámica y los números han alzado al grupo de Ángel Rodríguez a puestos de promoción de ascenso, escalada ralentizada por el último empate en Ávila. El siguiente paso se centra en recuperar la trayectoria alcista a costa de un equipo metido en puestos cercanos a la zona de peligro, aunque con buen manejo en sus desplazamientos. La tarea se presenta de máxima exigencia.

Al Numancia le separan cuatro puntos de la cabeza del Grupo 1 de Segunda Federación cuando no hace tanto la distancia se duplicaba.

Poco a poco ha reducido las diferencias y ya se ha metido entre los conjuntos aspirantes a meterse en la promoción de ascenso.

Queda todo un mundo porque aún no se ha completado la primera vuelta, se han jugado diez partidos y faltan siete para cerrar el primer tramo de la competición, y visto lo ocurrido en las semanas precedentes los cambios en la clasificación serán continuos.

El equipo que mantenga el pulso tendrá mucho ganado ya que no existe uno con la suficiente fuerza para dominar al resto sino un grupo de aspirantes entre los que se ha metido, de momento, el club soriano. Su transición de intrascendente a protagonista le ha costado un cambio en el banquillo.

Ángel Rodríguez atenderá al compromiso con el Coruxo desde un plano de mejoría a raíz de la perspectiva de los efectivos a alinear. En primer lugar, recuperará a uno de sus elementos más utilizados, Moustapha. Su ausencia por sanción, además de la lesión de Jannick Buylla, obligó a formar una alineación con tres centrales, formato que no repetirá.

Ian Olivera se cae de la convocatoria por sus compromisos internacionales con la selección de Andorra, pero estarán disponibles tres jugadores recuperados de sus problemas físicos, el central, Carlos García, el portero, Joel Jiménez, y el lateral zurdo, Fermín Ruiz. Más alternativas para el once titular.

Otra cosa, como aseguró el técnico rojillo, es que luego disputen algún minuto. Dependerá de las necesidades y del desarrollo del partido con el Coruxo CF.

El entrenador rojillo, Ángel Rodríguez, recuperará para el once titular a Moustapha, ausente en la última cita en Ávila por cumplir un partido de sanción al cumplir el ciclo de cinco amonestaciones.

El técnico numantino varió el dibujo táctico, utilizó tres centrales (De Frutos, Olivera y Danese) por la falta de efectivos en el eje del centro del campo. Además del sancionado Moustapha tampoco pudo utilizar al lesionado Jannick Buylla.

En el centro del campo actuaron Cristian Delgado y Néstor Lucas. También recupera a los lesionados hasta la fecha, Joel Jiménez, Fermín Ruiz y Carlos Gutiérrez.

No jugará Ian Olivera, que se encuentra concentrado con su selección, Andorra, y que disputó el partido completo ante Albania con un resultado en contra de 0-1.

El club anunció que a partir del 24 de noviembre pondrá a la venta las entradas del partido de Copa del Rey, segunda eliminatoria, a disputarse el próximo 2 de diciembre en Soria a partir de las 19.00 horas frente al Real Mallorca.