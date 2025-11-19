Héctor Díez, mejor deportista soriano 2025

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Héctor Díez Severino (Campeón de España, de la Copa del Mundo y del Campeonato Mundial de patinaje artístico en estilo libre) recibirá el Premio del deporte provincial soriano 2025, distinción principal de la 53 Gala del deporte, acto organizado por la Asociación Soriana de la Prensa Deportiva con la colaboración de Caja Rural y el Ayuntamiento de Soria (ASPD), que se celebrará el próximo 4 de diciembre en el Palacio de la Audiencia de la capital a partir de las 19.30 horas.

El patinador superó a Marta Pérez (siete entorchados) y al atleta discapacitado David José Pineda (uno) en una reñida votación del jurado calificador.

Los otros tres distinguidos de manera destacada en la edición de 2025 serán Diego Arribas Pérez, Premio Deporte Especial, en la modalidad adaptada de equitación en doma clásica; Andrés Soto García, Premio Numancia 2017, por su vinculación al deporte y su trayectoria en la gestión; y Adriana Verde Lázaro, Premio Hermandad de Donantes de Sangre al Deportista Promesa, por su oro en el Europeo de kickboxing.

La lista de distinciones se amplía a 90 galardonados en las diferentes modalidades, especialidades y disciplinas que se practican en Soria con campeones de España, internacionales, campeones de Liga o Copa, ascensos y diferentes reconocimientos, entre otros méritos. Una extensa relación de homenajeados que habla del buen momento y de los resultados satisfactorios del deporte en Soria.

Todos recibirán su premio en la Gala, presentada por José Carlos San José y Ana Esther Méndez, como adelantaron en la presentación de los premios, Soledad Soriano, representante de Caja Rural, y Luis Martínez, presidente de la Asociación Soriana de la Prensa Deportiva.

Los logros a lo largo de 2025 de Héctor Díez Severino son los entorchados en el Campeonato del mundo de Patinaje Artístico en Pekín, el oro en el Nacional en Figueres y el título de campeón de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico, en libre individual, en Reggio Emilia (Italia). Unos títulos por los que alcanza su segundo reconocimiento como mejor deportista soriano, que suma al recibido en la edición de 2022. Ya recogió la distinción al mejor deportista promesa en edad cadete. La progresión ha quedado refrendada.