Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Tercera Federación

Las fotos de la SD Almazán vs Cristo Atlético

La Sociedad Deportiva Almazán empataba contra el Palencia Cristo Atlético en la jornada 12 del grupo 8 de Tercera Federación

Los adnamantinos solo sumaron un punto en su estadio

Los adnamantinos solo sumaron un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Goles de Mikel para los visitantes y Rafa Checa para los adnamantinos en un empate muy luchado en La Arboleda.

El equipo de Pablo Ayuso permanece en mitad de la tabla tras conseguir 3 de los últimos 12 posibles y la próxima visita será a la capital soriana ante el Numancia B.

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadio

El equipo adnamantino solo pudo sumar un punto en su estadioMARIO TEJEDOR

SD Almazán 1 - Cristo Atlético 1

tracking