En imágenes: Palencia 2 - Numancia B 0

Derrota del filial rojillo en la Nueva Balastera

El filial rojillo volvió sin premio de la Nueva Balastera

El filial rojillo volvió sin premio de la Nueva Balastera

Mario Tejedor
Soria

El líder venció al colista a base de efectividad con dos goles de Vallecillo, aunque los rojillos no jugaron un mal partido la ansiedad de un equipo que necesita puntuar pasó factura en su visita a Palencia.

El filial lleva siete derrotas y solo una victoria, dificil temporada para los de José Luis González que están pagando cara la vuelta a 3ªRFEF.

