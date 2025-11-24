En imágenes: Palencia 2 - Numancia B 0

El filial rojillo volvió sin premio de la Nueva BalasteraROHICU

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El líder venció al colista a base de efectividad con dos goles de Vallecillo, aunque los rojillos no jugaron un mal partido la ansiedad de un equipo que necesita puntuar pasó factura en su visita a Palencia.

El filial lleva siete derrotas y solo una victoria, dificil temporada para los de José Luis González que están pagando cara la vuelta a 3ªRFEF.