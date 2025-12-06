Campeonato de España de Mushing en Ólvega. Las fotos del canicross

Publicado por

Los mejores mushers del país se dan cita en Ólvega y pese a la lluvia el ambiente fue magnífico, con unas carreras cargadas de emoción e igualdad, bikejoring, patín para uno y dos perros y canicross son las pruebas en las que los perros y sus mushers compitieron en la jornada del sábado.

El Club Deportivo Mushing Ólvega organiza una cita con actividades paralelas al campeonato oficial entre las que se encuentran carreras para los más pequeños y una charla por Olga Álvarez.

Canicross en la Pradera de San MarcosMARIO TEJEDOR Campeonato de España de Mushing en Ólvega

