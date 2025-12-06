Heraldo-Diario de Soria

Campeonato de España de Mushing en Ólvega. Las fotos del canicross

Ólvega acoge el mejor mushing nacional con la celebración del Campeonato de España. El Paraje San Marcos, lleno de cánidos y atletas en un ambiente espectacular

Una dura prueba para mushers y perros

Una dura prueba para mushers y perros

Mario Tejedor
Soria

Los mejores mushers del país se dan cita en Ólvega y pese a la lluvia el ambiente fue magnífico, con unas carreras cargadas de emoción e igualdad, bikejoring, patín para uno y dos perros y canicross son las pruebas en las que los perros y sus mushers compitieron en la jornada del sábado.

El Club Deportivo Mushing Ólvega organiza una cita con actividades paralelas al campeonato oficial entre las que se encuentran carreras para los más pequeños y una charla por Olga Álvarez.

Canicross en la Pradera de San Marcos

Canicross en la Pradera de San Marcos

Campeonato de España de Mushing en Ólvega

