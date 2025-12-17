El Balonmano Soria está de dulce

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria llega a fin de año en el mejor momento de la temporada después de las dos últimas victorias que le permiten salir de la zona de descenso. Dos triunfos ante dos rivales directos por no bajar como son Base Oviedo y Trops Málaga que ha llevado el optimismo a un equipo que necesitaba una racha buena de resultados para hacerse sabedor de que la permanencia es posible. Los amarillos quieren seguir el sábado con su trayectoria victoriosa sumando los dos puntos frente a Fundación Agustinos de Alicante.

El Balonmano Soria formaba el sábado una victoria de gran valor lejos de casa al imponerse por 23–26 a Trops Málaga, en un partido exigente y muy trabajado que confirma la línea ascendente del conjunto soriano, tras el triunfo logrado la pasada jornada y la continuidad mostrada ahora a domicilio en la División de Honor Plata.

Con este triunfo en la capital de la Costa del Sol, el Balonmano Soria sumaba dos puntos importantes fuera de casa y mantiene su progresión en la clasificación. El equipo prepara el último partido del año en el Polideportivo San Andrés, donde recibirá al Fundación Agustinos de Alicante. Desde el club se hace un llamamiento a la afición soriana para llenar el San Andrés y acompañar al equipo en una cita especial con distintas acciones y sorpresas preparadas para la grada.

Con este enfrentamiento ante los alicantinos, un equipo que se encuentra en la zona alta en la clasificación con nueve triunfos y cinco derrotas, la Liga en División Honor Plata llega al parón navideño. La competición no se reanudará hasta el tercer fin de semana de enero en lo que será el inicio de la segunda vuelta. El Balonmano Soria visitará la cancha de Eivissa, un rival con el que perdió con claridad en el San Andrés en el primer partido de Liga.

Para este encuentro y también para la visita del Barça Atletic a tierras sorianas el 24 de enero, el Balonmano Soria no podrá contar con los internacionales chilenos Pipe y Benja ya que ambos está citados para el primer mes de 2026 con su selección.

Tras el encuentro de este sábado ante Fundación Agustinos de Alicante, la plantilla del Balonmano Soria afrontará unos días de descanso. Los de Oriol Castellarnau no regresarán a los entrenamientos hasta el 8 de enero, aunque un día antes todos los jugadores deben estar ya en Soria. A los amarillos les espera toda una segunda vuelta del campeonato para conseguir el reto de la salvación.